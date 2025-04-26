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Carga de aveia e droga

Carreta com grande quantidade de maconha tomba na BR 262 no ES

Acidente com o veículo ocorreu na manhã deste sábado (26), no km 64 da rodovia, em Marechal Floriano; PRF e PM encontraram diversos tabletes da droga junto à carga de aveia em flocos

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 14:58

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

26 abr 2025 às 14:58
Um acidente na BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, teve um desfecho inesperado na manhã deste sábado (26). Após uma carreta tombar no km 64 e parte da carga de aveia em flocos cair na pista, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar descobriram diversos pacotes com maconha no meio dos mantimentos.
Segundo a PRF, o acidente acontece por volta de 9h52 e a carga de aveia chegou a ficar espalhada na via, junto a diversos tabletes de maconha. De acordo com a PM, aproximadamente, 884 kg de maconha foram apreendidos. Os dois ocupantes do veículo foram encaminhados à delegacia.

Pacotes de maconha estavam escondidos com a carga de aveia

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano, delegado Luciano Paulino, que atendeu a ocorrência, os ocupantes da carreta fugiram do local, mas o motorista, de 33 anos, acabou sendo localizado a alguns quilômetros da região do acidente e contou onde estava o segundo suspeito.
"A princípio, ele disse que não sabia de nada, mas depois confessou, disse que seria em torno de uma tonelada de maconha. Já sabíamos que se tratava de uma carreta bitrem, mas no local só tinha o cavalinho e um reboque, faltava outra parte, e ele confessou que havia desengatado a alguns quilômetros essa outra. Fomos nesse local e encontramos a outra carreta. Ele também disse onde o comparsa dele poderia estar. Encontramos o homem no posto de gasolina em Marechal Floriano", explicou o delegado Luciano Paulino. 
Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo contou que tinha como destino o município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, quando na altura do km 62, o freio do caminhão apresentou falha e ele perdeu o controle do veículo e acabou tombando em uma curva. Afirmou ainda que homem que estava em sua companhia conseguiu sair da cabine do caminhão.
Ainda conforme a PM, o motorista disse que apenas após o acidente observou que no meio da carga havia tabletes de droga e, com medo de ser preso, deixou o local do tombamento e tentou chegar ao posto de combustível mais próximo. O homem ficou ferido e foi levado a um pronto-socorro em Marechal Floriano, onde recebeu atendimento médico. 
Já o outro ocupante da carreta apresentava lesões no nariz e escoriações pelo corpo, sendo socorrido e medicado no Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. O homem confirmou que estava transportando drogas, e disse que receberia R$ 3 mil se ajudasse a descarregar a droga. Segundo o homem, que quem o contratou foi o condutor, que também o pagaria.
Conforme o delegado Luciano Paulino, muitas pessoas saquearam a carga antes da PRF chegar. Com apoio da Polícia Militar e dos cães farejadores, os agentes conseguiram recuperar as drogas que a população havia levado. "Muitas das drogas foram arremessadas no mato e os cães conseguiram localizar e resgatar", disse Luciano.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou, por volta das 16h de sábado, que a ocorrência ainda estava em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante "Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante". Em nova nota, enviada na manhã deste domingo (27), a corporação disse que os dois suspeitos, de 22 e 33 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e encaminhados ao sistema prisional.

Correção

26/04/2025 - 6:33
A primeira versão deste texto informava, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal, que a carreta estava transportando a maconha em meio a uma carga de arroz. No entanto, foi constatado que se tratava, na verdade, de aveia, não de arroz. O texto foi atualizado.

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