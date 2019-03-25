Carga de café avaliada em R$ 220 mil é roubada em Mimoso do Sul

Um caminhoneiro foi rendido por dois bandidos armados na noite deste domingo (24) próximo à Ponte do Itabapoana, interior de, no Sul do. A vítima transportava em uma carreta uma carga de café conilon avaliada em R$ 220 mil, que foi levada pelos assaltantes.

O crime aconteceu na ES 297 por volta das 22h30. Dois homens armados chegaram em um carro e anunciaram o assalto. Toda a carga de café foi levada com eles no reboque, em um outro caminhão. O motorista foi abandonado na rodovia junto com o cavalinho da carreta. Ele acionou a polícia e registrou o caso na delegacia de Mimoso do Sul.