Carga de café avaliada em R$ 220 mil é roubada em Mimoso do Sul

Um caminhoneiro foi rendido por dois bandidos armados na noite deste domingo (24) próximo à Ponte do Itabapoana, interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima transportava em uma carreta uma carga de café conilon avaliada em R$ 220 mil, que foi levada pelos assaltantes.
O crime aconteceu na ES 297 por volta das 22h30. Dois homens armados chegaram em um carro e anunciaram o assalto. Toda a carga de café foi levada com eles no reboque, em um outro caminhão. O motorista foi abandonado na rodovia junto com o cavalinho da carreta. Ele acionou a polícia e registrou o caso na delegacia de Mimoso do Sul.
Até o momento, segundo a Polícia Civil, ninguém foi detido.