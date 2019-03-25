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Polícia

Carga de café avaliada em R$ 220 mil é roubada em Mimoso do Sul

Vítima transportava em uma carreta uma carga de café conilon avaliada em 220 mil reais

Publicado em 25 de Março de 2019 às 18:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mar 2019 às 18:59
Caminhoneiro foi abordado em rodovia do interior de Mimoso do Sul Crédito: Naninho Campos
Um caminhoneiro foi rendido por dois bandidos armados na noite deste domingo (24) próximo à Ponte do Itabapoana, interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima transportava em uma carreta uma carga de café conilon avaliada em R$ 220 mil, que foi levada pelos assaltantes.
> Golpista que dizia dar entrada no seguro DPVAT para vítimas é preso
O crime aconteceu na ES 297 por volta das 22h30. Dois homens armados chegaram em um carro e anunciaram o assalto. Toda a carga de café foi levada com eles no reboque, em um outro caminhão. O motorista foi abandonado na rodovia junto com o cavalinho da carreta. Ele acionou a polícia e registrou o caso na delegacia de Mimoso do Sul.
Até o momento, segundo a Polícia Civil, ninguém foi detido.

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