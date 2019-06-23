Caminhonete bate em árvore e capota em rodovia de Aracruz

Caminhonete capotou na ES 257, em Aracruz, após sair da pista e colidir em árvore Crédito: Internauta

Uma caminhonete capotou na noite deste sábado (22), na Rodovia ES 257, em Aracruz, região Norte do Estado. Apesar da gravidade, ninguém se feriu. O motorista da Toyota Hilux de cor prata capotou com o veículo após bater em uma árvore. O acidente aconteceu por volta de 21h40.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o automóvel saiu da pista e colidiu com a árvore, capotando em seguida. Quando a equipe chegou no local, a Polícia Militar já atendia a ocorrência. O condutor da caminhonete tem cerca de 50 anos e estava fora do carro, conversando com os policiais. Ele não quis atendimento pelo resgate.

Foi feita a limpeza da pista. O veículo foi guinchado pela Polícia de Trânsito, segundo os bombeiros. Nas fotos do acidente, é possível ver garrafas de bebidas alcoólicas, mas não foi informado se o motorista fez teste do bafômetro.

Caminhonete capotou na ES 257, em Aracruz, após sair da pista e colidir em árvore Crédito: Internauta