Caminhoneiro percorre 12 bairros atrás de assaltantes em Cariacica

Um caminhoneiro de 35 anos, percorreu mais de 10 quilômetros perseguindo assaltantes que roubaram o carro dele, na manhã desta segunda-feira (11), em Cariacica. A vítima relata que passou por 12 bairros, na perseguição que durou cerca de 20 minutos. A metade do trajeto, de acordo com o motorista, ele passou no telefone com uma atendente do Ciodes. O veículo ainda não foi recuperado.

A vítima foi rendida na porta de casa, às 5h30. Ele retirava o carro, um Gol de cor vermelha, da garagem quando os bandidos chegaram em um carro escuro. Dois desceram do veículo, enquanto um terceiro suspeito permaneceu no automóvel.

Um dos criminosos estava armado e exigiu que a vítima entregasse a chave do carro. “Diziam: ‘perdeu, perdeu! Passa a chave’. Eu obedeci. Assim que eles saíram, entrei no meu caminhão que já estava estacionado na rua e fui atrás”, contou.

Segundo o caminhoneiro, ele já havia deixado o veículo ligado, para que o ar condicionado circulasse no veículo, enquanto retirava o Gol da garagem. A mãe dele, uma cuidadora de idosos de 55 anos, testemunhou o assalto.

Os dois assaltantes assumiram a direção do veículo e deixaram o local seguidos pelo comparsa, que estava no carro escuro. Instantes depois, o motorista entrou no caminhão e foi atrás dos bandidos, seguindo pela BR 262, no sentido Viana.

“Na hora que comecei a dirigir já peguei o celular e liguei para o 190. Uma mulher me atendeu e eu fui relatando para ela o que estava acontecendo. Cada local que passava eu dava a referência. os bandidos estavam na minha frente. A ligação durou 5 minutos e 53 segundos. Eu dei todas as coordenadas, mas nenhuma viatura apareceu.”

Quando os bandidos passavam pelo bairro Alto Lage, na altura da antiga sede da viação Itapemirim, o caminhoneiro bateu na lateral do carro roubado, na tentativa de fazer os ladrões pararem e abandonarem o veículo.

“Eu estava desesperado vendo o carro na minha frente ser levado e eu sem poder fazer nada”, disse o motorista.

TIROS

Logo após a batida, um dos criminosos atirou em direção ao caminhão. A bala atingiu a porta do lado do motorista. Por sorte, o caminhoneiro não foi atingido. Ele teve apenas alguns ferimentos leves causados pelos estilhaços do vidro da janela.

Mesmo assim, a perseguição continuou por mais alguns quilômetros. “Fiquei uns 20 minutos na cola deles. Mas, quando entraram para o bairro Mucuri, eu desisti. Naquele momento vi que já estava perigoso demais.”

Quando retornava para casa, a vítima recebeu uma ligação de PMs que foram acionados para a ocorrência. Eles chegaram a percorrer a região atrás dos bandidos, mas ninguém foi localizado. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia Regional.

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