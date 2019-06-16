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Crime brutal

Câmeras flagram homem sendo morto com mais de 20 tiros em bar de Linhares

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que quatro pessoas chegaram armadas em um bar e dispararam contra a vítima

Publicado em 16 de Junho de 2019 às 19:09

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

16 jun 2019 às 19:09
A violência brutal resumida em imagens. Na noite deste sábado (15), por volta das 22h20, um homem identificado como Luciano Motta, de 33 anos, foi assassinado com mais de 20 tiros. Luciano estava em um bar, que fica no distrito de Rio Quartel, em Linhares quando foi morto por pelo menos quatro criminosos.
As câmeras de monitoramento do estabelecimento flagraram o momento em que Luciano se aproxima do balcão e conversa com dois homens. De repente, quatro criminosos chegam e começam a atirar contra Luciano. Os atiradores estavam todos com o rosto coberto.
Após dispararem por diversas vezes contra a vítima, dois dos atiradores deixaram o local e outros dois permaneceram no bar e continuaram atirando em Luciano. Após o crime, o medo tomou conta dos moradores e ninguém quis comentar o assunto.
A motivação para o assassinato ainda está sendo investigada e as imagens já foram repassadas à Polícia Civil. O corpo de Luciano foi periciado e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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Assassinato crime homicídio Linhares Polícia Civil
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