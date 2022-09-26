Câmeras flagram ataque a tiros no meio da rua na Serra; veja vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento que criminosos chegaram ao bairro Serra Dourada, na Serra, e atiraram contra pessoas que estavam no meio da rua na noite deste domingo (25).

Moradores relataram para a reportagem da TV Gazeta que os atiradores chegaram dentro de um carro preto por volta de 21h e passaram na avenida principal do bairro. Uma pessoa que estava na calçada foi atropelada.

Na sequência, segundo testemunhas, pelo menos três atiradores desceram do veículo, dispararam no meio da rua e fugiram. Ninguém ficou ferido. No momento dos tiros, muitas pessoas correram pela rua tentando se proteger.

Um dos disparos acertou a vidraça de uma padaria. Na manhã desta segunda-feira (26), os funcionários fizeram a substituição do vidro. Foram tantos tiros que uma moradora ficou com as mãos cheias de cápsulas de bala.

Moradores contaram que a região onde aconteceu o ataque tem um intenso tráfico de drogas e que,há uma semana, após uma troca de tiros, a polícia apreendeu armas, drogas e munição no bairro.

Policiais estiveram no bairro Serra Dourada após ataque a tiros neste domingo (25) Crédito: Leitor | A Gazeta

O QUE DIZEM PM E PC

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que está presente na região com policiamento ostensivo, além de operações rotineiras. "É importante que a comunidade denuncie a ação de indivíduos que agem na região por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos. Qualquer atitude suspeita, a comunidade deve acionar uma viatura pelo Ciodes (190) para que o fato seja verificado", destacou, em nota.

Já a Polícia Civil disse que há registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Serra, mas ressaltou que "o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso" e que "realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas e crimes relacionados, em todo o Estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas", iniciou, em nota.

A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.