Câmera flagra tentativa de homicídio em Nova Venécia

Exatamente às 9h11 da manhã desta quinta-feira (14), uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois homens em cima de uma moto tentaram matar um terceiro homem, que esperava para atravessar a faixa de pedestres de uma rua do centro da cidade de, nodo

Pelo vídeo é possível ver que a vítima, um homem de camiseta e boné brancos, estacionou a própria moto do lado de uma praça antes de se dirigir ao lugar onde foi alvejado. Os tiros partiram do carona da moto, que estava com uma camiseta verde. Os autores chegam logo depois de um caminhão passar pela rua.