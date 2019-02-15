Câmera flagra tentativa de homicídio em Nova Venécia

Exatamente às 9h11 da manhã desta quinta-feira (14), uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois homens em cima de uma moto tentaram matar um terceiro homem, que esperava para atravessar a faixa de pedestres de uma rua do centro da cidade de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo.
Pelo vídeo é possível ver que a vítima, um homem de camiseta e boné brancos, estacionou a própria moto do lado de uma praça antes de se dirigir ao lugar onde foi alvejado. Os tiros partiram do carona da moto, que estava com uma camiseta verde. Os autores chegam logo depois de um caminhão passar pela rua.
VÍDEO
Na tentativa de se defender, a vítima se abaixou, colocou o capacete na frente do corpo e saiu correndo em sentido contrário à moto, que depois fugiu por uma rua transversal. Embora seja possível ver que são realizados mais de um disparo, as imagens não permitem precisar quantos foram feitos.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que a vítima foi atingida por mais de uma bala de arma de fogo, mas não soube informar qual o estado de saúde dela. Bem como disse que realizou buscas na região atrás dos dois indivíduos, mas que nenhum deles foi localizado.