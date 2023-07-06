Cachorra da K9 acha grande quantidade de drogas em Vila Velha

A cadela policial Kora auxiliou uma equipe da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar a apreender uma expressiva quantidade de drogas em Novo México, bairro de Vila Velha. Entre os materiais apreendidos estão mais de três mil pinos de cocaína além de maconha e crack. E tudo estava escondido dentro de uma caixa d'água.
A ação ocorreu na noite de quarta-feira (5) durante patrulhamento a pé dos policiais militares próximo à Rua Prata, em uma região de vegetação onde, segundo a corporação, ocorre intenso tráfico de drogas.
Apesar das apreensões, a ação não contou com suspeitos detidos. Todo o material foi entregue à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.