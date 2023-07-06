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Novo México

Cachorra da K9 acha grande quantidade de drogas em Vila Velha

De crack a cocaína, tudo estava escondido em uma caixa d'água; Kora auxiliou PMs da Força Tática na ação de patrulhamento

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2023 às 13:08
A cadela policial Kora auxiliou uma equipe da Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar a apreender uma expressiva quantidade de drogas em Novo México, bairro de Vila Velha.  Entre os materiais apreendidos estão mais de três mil pinos de cocaína além de maconha e crack. E tudo estava escondido dentro de uma caixa d'água.
Cadeça da K9 ajuda a encontrar grande quantidade de drogas em Vila Velha
Cadela Kora e o material apreendido em Novo México Crédito: Divulgação | PM
A ação ocorreu na noite de quarta-feira (5) durante patrulhamento a pé dos policiais militares próximo à Rua Prata, em uma região de vegetação onde, segundo a corporação, ocorre intenso tráfico de drogas.

Material apreendido

► 3.122 pinos de cocaína
► 14 tabletes inteiros tabletes de maconha ( e outros dois pela metade )
► 17 buchas de maconha
► um saco de farelo de maconha
► 51 pedras pequenas de crack
► duas pedras grandes de crack
► 8 papelote de cocaína em escama
 ► material de embalo de droga
► balança de precisão

Apesar das apreensões, a ação não contou com suspeitos detidos. Todo o material foi entregue à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. 

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