Briga por internet termina com foragido morto a tiros em Cachoeiro

Viaturas da Polícia Militar foram até o local do crime, no bairro Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Leitor A Gazeta

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros no bairro Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , após discussão por uso de internet. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (28). Após matar Reginaldo da Silva Ribeiro, o suspeito de efetuar os disparos fugiu do local e não foi localizado. Ele não teve o nome divulgado.

Segundo a Polícia Militar , contra Reginaldo constava um mandado de prisão em aberto por crime previsto no artigo 121 do Código Penal – homicídio simples – e era foragido do sistema prisional.

A PM informou que o assassinato ocorreu por volta de 19h54. De acordo com a corporação, uma equipe foi acionada para averiguar uma ocorrência sobre um suposto homicídio, o que foi confirmado em seguida.

No local, policiais ouviram testemunhas, que contaram que o suspeito do crime atirou contra Reginaldo após uma briga devido ao uso de internet, mas não detalharam o que aconteceu para que ocorresse o desentendimento entre eles. O autor dos disparos fugiu em um carro escuro e não foi localizado pelos militares.

O corpo de Reginaldo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim , para ser necropsiado e liberado para os familiares.

A Gazeta, a Procurada por, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.