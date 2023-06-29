Briga por internet termina com foragido morto a tiros em Cachoeiro

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros no bairro Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após discussão por uso de internet. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (28). Após matar Reginaldo da Silva Ribeiro, o suspeito de efetuar os disparos fugiu do local e não foi localizado. Ele não teve o nome divulgado.
Segundo a Polícia Militar, contra Reginaldo constava um mandado de prisão em aberto por crime previsto no artigo 121 do Código Penal – homicídio simples – e era foragido do sistema prisional.
A PM informou que o assassinato ocorreu por volta de 19h54. De acordo com a corporação, uma equipe foi acionada para averiguar uma ocorrência sobre um suposto homicídio, o que foi confirmado em seguida.
No local, policiais ouviram testemunhas, que contaram que o suspeito do crime atirou contra Reginaldo após uma briga devido ao uso de internet, mas não detalharam o que aconteceu para que ocorresse o desentendimento entre eles. O autor dos disparos fugiu em um carro escuro e não foi localizado pelos militares.
O corpo de Reginaldo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Durante a ocorrência, também foram apreendidos drogas e carregadores, que serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal e para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, respectivamente, segundo a Polícia Civil.