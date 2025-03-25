Briga entre mães de alunas de escola em Piúma termina com facadas e prisão

A Secretaria Municipal de Educação esclarece que todas as medidas cabíveis foram adotadas antecipadamente para garantir a segurança da comunidade escolar e a resolução dos conflitos de forma responsável e transparente. Ressaltamos que essa situação teve origem no ano passado, quando as estudantes envolvidas ainda não faziam parte da unidade.

Desde o primeiro incidente, ocorrido no transporte escolar, a equipe gestora tomou conhecimento do desentendimento preexistente entre as estudantes e seguiu os protocolos institucionais, registrando uma ata de ocorrência e monitorando a situação.

Diante de um novo desentendimento entre as alunas, a diretora acionou a Polícia Militar, registrou a ocorrência, aplicou a suspensão conforme o regimento escolar e convocou os responsáveis para comparecerem à escola na segunda-feira (24/03) em turnos diferentes, para evitar que as mães das alunas envolvidas se encontrassem no mesmo horário, prevenindo possíveis atritos ou confusão no ambiente escolar e garantindo, assim, a preservação da ordem e a segurança de todos.

Além disso, orientou a mãe de uma das alunas, que alegou ter sofrido agressão, a procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

Na noite da última segunda-feira (24/03), ao perceber uma agressão entre as responsáveis das alunas na rua, em frente à escola, enquanto os portões da unidade ainda estavam fechados, a diretora agiu prontamente e acionou imediatamente a Polícia Militar.

Reafirmamos nosso compromisso com a promoção de um ambiente seguro e respeitoso para toda a comunidade escolar, seguindo rigorosamente as diretrizes do regimento interno e acionando os órgãos competentes sempre que necessário.