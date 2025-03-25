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Confusão

Briga entre mães de alunas de escola em Piúma termina com facadas e prisão

Mulher de 38 anos, suspeita de esfaquear a vítima, foi presa, e a filha dela, de 16 anos, foi apreendida e levada pela Polícia Militar para a Delegacia de Itapemirim

Publicado em 25 de Março de 2025 às 10:19

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mar 2025 às 10:19
Briga entre mães de alunas de escola em Piúma termina com facadas e prisão
Briga entre mães de alunas de escola em Piúma termina com facadas e prisão Crédito: Redes sociais
Uma briga entre duas mães de alunas de uma escola municipal no Centro de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (24), terminou com uma das mulheres, de 31 anos, gravemente ferida com golpes de faca. A suspeita de esfaquear a vítima, de 38 anos, foi presa, e a filha dela, de 16 anos, acabou levada para a delegacia.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a suspeita contou que na última sexta-feira (21) a filha dela e a filha da vítima brigaram na escola. Segundo ela, no dia seguinte, a mulher de 31 anos foi até a porta da casa dela questionando que a filha havia sido agredida com o cabo de uma arma de fogo.
Já no domingo (23), segundo relato da suspeita aos policiais, ela também foi até a casa da mulher de 31 anos fazer ameaças. A filha dela, de 16 anos, e a filha a vítima se encontraram durante a noite e brigaram novamente.
Na segunda-feira, as mães das adolescentes se encontraram na frente da escola onde as filhas estudam e brigaram, resultando no esfaqueamento da mulher de 31 anos. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), e levada ao um hospital no município. Depois, ela foi transferida para outra unidade hospitalar na Grande Vitória, devido à gravidade das lesões. A faca utilizada no crime foi dispensada para uma área de obras na escola, mas acabou localizada e apreendida.
A mulher de 38 anos, autora das facadas, foi levada para a Delegacia de Itapemirim, que atende a região. A Polícia Civil informou que ela foi autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao sistema prisional. Já a filha dela, de 16 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de vias de fato. Após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado, a menina foi reintegrada à família.
A diretora da escola municipal não quis gravar com a reportagem da TV Gazeta Sul, que esteve no local, mas disse que lamenta que o ocorrido tenha acontecido na frente da instituição de ensino. Ela disse ainda que quando as adolescentes brigaram na última sexta-feira, a Polícia Militar teria registrado um boletim de ocorrência. A responsável pelo colégio afirmou que, antes do fato, chegou a orientar a suspeita a procurar a polícia registar o caso.
A Prefeitura de Piúma, que administra a escola onde as filhas da vítima e da suspeita estudam, afirmou que já tomou medidas para garantir a segurança escolar, incluindo a suspensão das alunas envolvidas. Confira a nota na íntegra:

Nota da Prefeitura de Piúma

A Secretaria Municipal de Educação esclarece que todas as medidas cabíveis foram adotadas antecipadamente para garantir a segurança da comunidade escolar e a resolução dos conflitos de forma responsável e transparente. Ressaltamos que essa situação teve origem no ano passado, quando as estudantes envolvidas ainda não faziam parte da unidade.

Desde o primeiro incidente, ocorrido no transporte escolar, a equipe gestora tomou conhecimento do desentendimento preexistente entre as estudantes e seguiu os protocolos institucionais, registrando uma ata de ocorrência e monitorando a situação. 

Diante de um novo desentendimento entre as alunas, a diretora acionou a Polícia Militar, registrou a ocorrência, aplicou a suspensão conforme o regimento escolar e convocou os responsáveis para comparecerem à escola na segunda-feira (24/03) em turnos diferentes, para evitar que as mães das alunas envolvidas se encontrassem no mesmo horário, prevenindo possíveis atritos ou confusão no ambiente escolar e garantindo, assim, a preservação da ordem e a segurança de todos. 

Além disso, orientou a mãe de uma das alunas, que alegou ter sofrido agressão, a procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. 

Na noite da última segunda-feira (24/03), ao perceber uma agressão entre as responsáveis das alunas na rua, em frente à escola, enquanto os portões da unidade ainda estavam fechados, a diretora agiu prontamente e acionou imediatamente a Polícia Militar. 

Reafirmamos nosso compromisso com a promoção de um ambiente seguro e respeitoso para toda a comunidade escolar, seguindo rigorosamente as diretrizes do regimento interno e acionando os órgãos competentes sempre que necessário.

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