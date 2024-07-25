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Coqueiral de Itaparica

Briga em condomínio acaba com homem ferido com canivete em Vila Velha

Discussão envolveu dois homens: um é ex-marido de uma moradora do prédio; o outro, atual companheiro dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2024 às 12:28

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 12:28

Um homem de 30 anos foi golpeado com um canivete pelo ex-marido da companheira dele em um condomínio de Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, na noite de quarta-feira (24).
Segundo apuração de Priciele Venturini, da TV Gazeta, a mulher contou à polícia que chamou o ex-marido, de 38 anos, porque estava sendo ameaçada pelo atual companheiro ao tentar colocar fim no relacionamento. Os homens começaram a brigar, mas dois porteiros do prédio conseguiram separá-los. No entanto, a vítima foi em direção ao apartamento que mora com a companheira e o ex-marido dela o seguiu, armado com um canivete. O agressor atacou o homem com cinco golpes nas costas e fugiu em seguida. O nome dele não foi divulgado.
No vídeo que abre a reportagem (veja acima) é possível ver o momento que a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chega para fazer o socorro. Para a Polícia Militar, a mulher contou que o marido se negou a receber atendimento médico e que a ameaçou. A vítima foi levada até o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, onde segue internada nesta quinta-feira (25).
Polícia Civil informou que o crime é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até a publicação, ninguém havia sido preso.

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