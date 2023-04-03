Briga em cavalgada resulta em morte de jovem em Barra de São Francisco

Um jovem de 21 anos morreu após uma briga durante uma cavalgada que aconteceu neste domingo (2) na zona rural de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , a vítima sofreu perfurações no tórax e região do abdômen provocados por arma branca. O jovem foi socorrido para o hospital, mas não resistiu e morreu no fim da manhã desta segunda-feira (3).

A PM foi acionada para e, no local, encontrou dois suspeitos, de 27 e 61 anos, que foram contidos pelos seguranças do evento. Para os policiais, eles admitiram participação na briga, mas não eram os autores do crime. O suspeito de 27 anos disse que na confusão recebeu um soco no rosto.

De acordo com os seguranças, havia várias pessoas da festa aguardando no portão de saída para agredi-los, convictos que os dois seriam os autores. Os policiais fizeram busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos. No chão, os militares localizaram um canivete.

A equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu um homem suspeito de ser autor de um estupro de vulnerável. Crédito: Policia Civil | Reprodução

A vítima foi socorrida, levada para o Hospital Doutora Santa Rita de Cássia e depois transferida para o Hospital Alceu Melgaço Filho, onde não resistiu e morreu. A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.