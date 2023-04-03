Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No domingo (2)

Briga em cavalgada resulta em morte de jovem em Barra de São Francisco

Crime aconteceu na zona rural de Barra de São Francisco. O jovem foi socorrido para o hospital, mas não resistiu e morreu nesta segunda-feira (3). Ninguém foi preso, até o momento

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 18:57

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 abr 2023 às 18:57
Um jovem de 21 anos morreu após uma briga durante uma cavalgada que aconteceu neste domingo (2) na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu perfurações no tórax e região do abdômen provocados por arma branca. O jovem foi socorrido para o hospital, mas não resistiu e morreu no fim da manhã desta segunda-feira (3).
A PM foi acionada para e, no local, encontrou dois suspeitos, de 27 e 61 anos, que foram contidos pelos seguranças do evento. Para os policiais, eles admitiram participação na briga, mas não eram os autores do crime. O suspeito de 27 anos disse que na confusão recebeu um soco no rosto.
De acordo com os seguranças, havia várias pessoas da festa aguardando no portão de saída para agredi-los, convictos que os dois seriam os autores. Os policiais fizeram busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos. No chão, os militares localizaram um canivete.
A equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu um homem suspeito de ser autor de um estupro de vulnerável.
A equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco prendeu um homem suspeito de ser autor de um estupro de vulnerável. Crédito: Policia Civil | Reprodução
A vítima foi socorrida, levada para o Hospital Doutora Santa Rita de Cássia e depois transferida para o Hospital Alceu Melgaço Filho, onde não resistiu e morreu. A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com a PC, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Barra de São Francisco. Eles foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso segue sob investigação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo homicídio Barra de São Francisco ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados