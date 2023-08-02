Briga em bar termina com duas pessoas feridas em Campo Grande, Cariacica

Uma briga que começou dentro de um bar terminou com duas pessoas esfaqueadas em Campo Grande, Cariacica, na manhã desta quarta-feira (2). Uma das vítimas — um homem de 43 anos — nem conhecia os envolvidos, mas acreditou ser um assalto e tentou intervir, mas acabou golpeado gravemente no punho.

Policiais militares faziam patrulhamento na região quando viram um tumulto e presenciaram o momento em que o agressor, de 22 anos, esfaqueou o companheiro de bar, de 24. Ele foi ferido no pescoço e no rosto. A segunda vítima passava pelo local e acreditou que era um assalto, tentou interromper a ação, mas acabou ferida.

Os policiais conseguiram deter o agressor, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica. O nome dele não foi divulgado. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento pela PC. O texto será atualizado quando houver informação sobre a autuação do detido.