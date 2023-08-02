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Grande Vitória

Briga em bar termina com duas pessoas feridas em Campo Grande, Cariacica

Uma das vítimas é um pedestre que não tem relação com a discussão; agressor foi detido por policiais militares que faziam patrulhamento
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 ago 2023 às 13:21

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 13:21

Uma briga que começou dentro de um bar terminou com duas pessoas esfaqueadas em Campo Grande, Cariacica, na manhã desta quarta-feira (2). Uma das vítimas — um homem de 43 anos — nem conhecia os envolvidos, mas acreditou ser um assalto e tentou intervir, mas acabou golpeado gravemente no punho. 
Policiais militares faziam patrulhamento na região quando viram um tumulto e presenciaram o momento em que o agressor, de 22 anos, esfaqueou o companheiro de bar, de 24. Ele foi ferido no pescoço e no rosto.  A segunda vítima passava pelo local e acreditou que era um assalto, tentou interromper a ação, mas acabou ferida.
Os policiais conseguiram deter o agressor, que foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica. O nome dele não foi divulgado. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento pela PC. O texto será atualizado quando houver informação sobre a autuação do detido.
Os feridos foram socorridos e levados para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Informações sobre o estado de saúde deles não foram divulgadas. 

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