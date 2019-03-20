Bolsonaro diz que Trump parece jovem: 'temos a idade da mulher que amamos'

Jair Bolsonaro com Donald Trump Crédito: Reprodução/Instagram

Jair Bolsonaro precisou pedir cuidado para a intérprete que o acompanhou em reunião no Salão Oval da Casa Branca nesta terça-feira (19). Não queria que o presidente Donald Trump o entendesse mal.

Em seguida, fez o que classificou como uma brincadeira para dizer que o americano parecia mais jovem que os seus 72 anos:

"Temos a idade da mulher que amamos", falou Bolsonaro ao aliado. Trump é casado com Melania, 24 anos mais nova.

Aos 63 anos, Bolsonaro também é casado com uma mulher mais jovem -Michelle, de 38 anos.

O presidente brasileiro rechaça a pecha de misógino, racista e homofóbico e disse recentemente que quer fazer a troca de pelo menos 15 embaixadores do Brasil no exterior -EUA, inclusive- para tentar mudar a imagem que ele tem fora do país.

"Se eu fosse tudo isso o que dizem, não seria eleito nem vereador no Brasil", afirmou Bolsonaro após a reunião da Casa Branca.

O líder brasileiro repetiu algumas vezes que tem "muito em comum" com seu par americano e que a reunião entre os dois, que selou o alinhamento do Planalto com a Casa Branca, foi conduzida com espontaneidade.