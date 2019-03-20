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EUA

Bolsonaro diz que Trump parece jovem: 'temos a idade da mulher que amamos'

O líder brasileiro repetiu algumas vezes que tem "muito em comum" com seu par americano e que a reunião entre os dois foi conduzida com espontaneidade

Publicado em 

20 mar 2019 às 09:36

Publicado em 20 de Março de 2019 às 09:36

Jair Bolsonaro com Donald Trump Crédito: Reprodução/Instagram
Jair Bolsonaro precisou pedir cuidado para a intérprete que o acompanhou em reunião no Salão Oval da Casa Branca nesta terça-feira (19). Não queria que o presidente Donald Trump o entendesse mal.
Em seguida, fez o que classificou como uma brincadeira para dizer que o americano parecia mais jovem que os seus 72 anos:
"Temos a idade da mulher que amamos", falou Bolsonaro ao aliado. Trump é casado com Melania, 24 anos mais nova.
Aos 63 anos, Bolsonaro também é casado com uma mulher mais jovem -Michelle, de 38 anos.
O presidente brasileiro rechaça a pecha de misógino, racista e homofóbico e disse recentemente que quer fazer a troca de pelo menos 15 embaixadores do Brasil no exterior -EUA, inclusive- para tentar mudar a imagem que ele tem fora do país.
"Se eu fosse tudo isso o que dizem, não seria eleito nem vereador no Brasil", afirmou Bolsonaro após a reunião da Casa Branca.
O líder brasileiro repetiu algumas vezes que tem "muito em comum" com seu par americano e que a reunião entre os dois, que selou o alinhamento do Planalto com a Casa Branca, foi conduzida com espontaneidade.
"Houve descontração, gargalhadas, temos muito em comum, temos 5 filhos, por exemplo, temos também muitos problemas em comum".

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