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Final Feliz

Bebê raptado pelo pai no ES é encontrado em São Paulo

Afirmação é da mãe do bebê, que recebeu ligação do delegado que investiga o caso

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 20:52

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

30 abr 2019 às 20:52
O bebê foi encontrado nesta terça-feira (30) em São Paulo; foto foi enviada pela polícia à mãe, que compartilhou com o Gazeta Online Crédito: Divulgação
O bebê de 10 meses Ravi Pietro de Carvalho Pinho, que tinha sido raptado pelo pai, Rodrigo Carvalho Pinho, de 38 anos, no dia 18 de abril, foi encontrado nesta terça-feira (30) em São Paulo. O caso aconteceu em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Espírito Santo. Patrícia Paula Bull, de 27 anos, conversou com o Gazeta Online e contou que recebeu uma ligação do delegado que investiga o caso nesta terça-feira (30).
VEJA VÍDEO
Segundo a mãe, o delegado Diego Aleluia informou sobre a prisão de Rodrigo Carvalho Pinho e disse que o bebê está bem. Ainda de acordo com Patrícia, ela deve ir a São Paulo nesta quarta-feira (1º). Na última quinta-feira (25), Patrícia deu uma entrevista e falou sobre a dor e a angústia de ter o filho levado pelo ex-companheiro.
Patrícia Paula Bull, mãe de Ravi Crédito: TV Gazeta / Reprodução
Patrícia mora com a mãe, o irmão e a filha mais velha do primeiro casamento, na zona rural de Santa Maria de Jetibá. Ela tinha uma união estável com Rodrigo, com quem teve o Ravi. O pai fazia visita à criança e aproveitou um momento de distração para levar o bebê, que estava sob os cuidados da avó. “Quando nós vimos, ele já estava indo embora já”, revela a avó, Érica Salsenburg Paula.
RELACIONAMENTO CONTURBADO
O relacionamento com Rodrigo era conturbado e durou menos de dois anos, segundo Patrícia. No terceiro mês de gravidez, ela procurou a polícia e denunciou o companheiro, dizendo que estava sofrendo agressões psicológicas e físicas, além de ameaças de morte. Patrícia chegou a fazer três boletins de ocorrência.
> Traficantes e assassinos na lista dos mais procurados pela polícia no ES
Há cerca de um mês, Patrícia conseguiu uma medida protetiva, fato que deixou Rodrigo revoltado. Após raptar o filho, o ex-companheiro deixou um bilhete na cama dela dizendo para ela não se preocupar e que jamais aceitaria ficar sem o filho. E, que se ela retirar o pedido na Justiça poderia voltar. No outro dia, mandou uma mensagem no celular ameaçando se matar e matar o filho, caso eles se separassem.
Ravi Pietro de Carvalho Pinho, de apenas 10 meses, sequestrado pelo pai. Crédito: Reprodução / Divulgação

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