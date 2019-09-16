Bebê é ferido na cabeça durante briga dos pais no Norte do ES

Horas depois que uma recém-nascida teve o crânio afundado por um soco do pai, na Serra, um bebê de 6 meses foi ferido na cabeça durante uma briga de casal, em Conceição da Barra, Região Norte do Estado, na noite deste domingo (15).
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até um hospital da cidade após a denúncia de que uma criança teria sido agredida pelo pai e estava com uma lesão na cabeça. No local, os militares conversaram com a mãe da vítima.
A mulher alegou que estava em uma discussão com o marido. Durante a briga, o homem pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe em sua direção, mas acabou acertando o filho. Quando percebeu que a criança ficou machucada, o suspeito fugiu.
Os policiais realizaram buscas na região, mas o acusado não foi encontrado. O Conselho Tutelar foi acionado e a mãe foi orientada a comparecer à delegacia para registrar a ocorrência e acionar a PM caso o suspeito apareça na residência.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações adicionais não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.