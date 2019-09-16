Bebê é ferido na cabeça durante briga dos pais no Norte do ES

Crime será investigado pela Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

recém-nascida teve o crânio afundado por um soco do pai, na Serra, um bebê de 6 meses foi ferido na cabeça durante uma briga de casal, em Conceição da Barra, Região Norte do Estado, na noite deste domingo (15). Horas depois que umapor um soco do pai, na Serra, um bebê de 6 meses foi ferido na cabeça durante uma briga de casal, em, Regiãodo Estado, na noite deste domingo (15).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até um hospital da cidade após a denúncia de que uma criança teria sido agredida pelo pai e estava com uma lesão na cabeça. No local, os militares conversaram com a mãe da vítima.

A mulher alegou que estava em uma discussão com o marido. Durante a briga, o homem pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe em sua direção, mas acabou acertando o filho. Quando percebeu que a criança ficou machucada, o suspeito fugiu.

Os policiais realizaram buscas na região, mas o acusado não foi encontrado. O Conselho Tutelar foi acionado e a mãe foi orientada a comparecer à delegacia para registrar a ocorrência e acionar a PM caso o suspeito apareça na residência.