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Bebê é ferido na cabeça durante briga dos pais no Norte do ES

Homem tentou bater na mulher com um pedaço de madeira, mas acabou causando uma lesão na criança, em Conceição da Barra. Suspeito fugiu e o filho foi levado a um hospital

Publicado em 

16 set 2019 às 06:13

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 06:13

Crime será investigado pela Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
Horas depois que uma recém-nascida teve o crânio afundado por um soco do pai, na Serra, um bebê de 6 meses foi ferido na cabeça durante uma briga de casal, em Conceição da Barra, Região Norte do Estado, na noite deste domingo (15).
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até um hospital da cidade após a denúncia de que uma criança teria sido agredida pelo pai e estava com uma lesão na cabeça. No local, os militares conversaram com a mãe da vítima.
A mulher alegou que estava em uma discussão com o marido. Durante a briga, o homem pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe em sua direção, mas acabou acertando o filho. Quando percebeu que a criança ficou machucada, o suspeito fugiu.
Os policiais realizaram buscas na região, mas o acusado não foi encontrado. O Conselho Tutelar foi acionado e a mãe foi orientada a comparecer à delegacia para registrar a ocorrência e acionar a PM caso o suspeito apareça na residência.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações adicionais não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

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