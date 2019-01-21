Bebê de 4 meses cai no chão durante briga dos pais em São Mateus

Giroflex, polícia, crime Crédito: Pixabay

Um bebê de apenas quatro meses foi vítima de uma briga de casal que aconteceu em São Mateus, no Norte do Estado. A discussão aconteceu no meio de uma rua do bairro Vitória, na madrugada desta segunda-feira (21). Durante o desentendimento, o pai e a mãe da criança começaram a se agredir e a deixaram cair do colo muitas vezes no chão.

As quedas do bebê cessaram somente após pessoas que passavam no local intervirem e o pegarem do colo do casal. A denúncia, que deu origem ao atendimento policial por volta das 2h, também partiu da população que presenciou a cena.

De acordo com o Conselho Tutelar de São Mateus, a criança está no Hospital Geral de Linhares para fazer exame de corpo de delito, acompanhada da tia paterna e do pai. Aos 33 anos, ele chegou a ser levado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus, mas foi ouvido e liberado.