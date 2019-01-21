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Caso de polícia

Bebê de 4 meses cai no chão durante briga dos pais em São Mateus

Maus tratos só pararam após população retirar criança do colo do casal

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 18:36

Publicado em 

21 jan 2019 às 18:36
Giroflex, polícia, crime Crédito: Pixabay
Um bebê de apenas quatro meses foi vítima de uma briga de casal que aconteceu em São Mateus, no Norte do Estado. A discussão aconteceu no meio de uma rua do bairro Vitória, na madrugada desta segunda-feira (21). Durante o desentendimento, o pai e a mãe da criança começaram a se agredir e a deixaram cair do colo muitas vezes no chão.
As quedas do bebê cessaram somente após pessoas que passavam no local intervirem e o pegarem do colo do casal. A denúncia, que deu origem ao atendimento policial por volta das 2h, também partiu da população que presenciou a cena.
>Menino de 13 anos tenta puxar bebê do colo de mãe em assalto no ES
De acordo com o Conselho Tutelar de São Mateus, a criança está no Hospital Geral de Linhares para fazer exame de corpo de delito, acompanhada da tia paterna e do pai. Aos 33 anos, ele chegou a ser levado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus, mas foi ouvido e liberado.
Já a mãe, segundo nota da Polícia Civil, também foi encaminhada ao DPJ da cidade e acabou autuada em flagrante por violência doméstica, sendo encaminhada para audiência de custódia em seguida.

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