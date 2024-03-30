Barbeiro é morto e outro homem é baleado após discussão em Cariacica

Hayk de Paula Oliveira, de 24 anos, morto em Cariacica Crédito: Reprodução

Um barbeiro identificado como Hayk de Paula Oliveira, de 24 anos, morreu após ser baleado, na noite de sexta-feira (29), na Avenida São Paulo, no bairro Santo Antônio, em Cariacica . Familiares relataram que tudo começou dias atrás, quando ele chamou o sogro de um amigo de "velho". Durante os disparos, outro homem, de 42 anos, chegou a ser atingido na cabeça, vítima de bala perdida, segundo moradores.

Pouco antes da morte, Hayk conversava com amigos na praça do bairro, onde tinha música e muitas pessoas na rua. Testemunhas relataram que Hayk foi abordado por um rapaz que seria amigo de infância dele. Os dois discutiram, mas ninguém entendeu o motivo, devido à música alta.

Conforme apurado pela TV Gazeta, Hayk decidiu ir embora para casa e, quando passava pela Avenida São Paulo, foi abordado novamente pelo amigo com quem havia discutido antes. Dessa vez, esse amigo estava em um carro e, sem sair do veículo, teria atirado várias vezes. Veja vídeo:

Parentes do jovem contaram para a polícia que ele foi assassinado por um motivo banal. Dias atrás, ele e o amigo teriam discutiram porque Hayk teria chamado o sogro dele de "velho". O homem não gostou, Hayk pediu desculpas, e entre eles ficou tudo bem. Mas o amigo teria começado a ameaçar o barbeiro.

Hayk levou vários tiros no rosto e pescoço. Ele foi socorrido por vizinhos e levado para o PA de Alto Lage, em Cariacica, mas morreu pouco depois. Outro homem, de 42 anos, que passava pelo local, também foi atingido e levou um tiro na cabeça. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Moradores afirmam que ele foi vítima de bala perdida. Não se sabe o estado de saúde dele.