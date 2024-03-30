Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Barbeiro é morto e outro homem é baleado após discussão em Cariacica

Para familiares, motivo da morte barbeiro foi banal, pois, dias antes do crime, ele teria chamado o sogro do suspeito de "velho"

Publicado em 30 de Março de 2024 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2024 às 14:13
Hayk de Paula Oliveira, de 24 anos, morto em Cariacica
Hayk de Paula Oliveira, de 24 anos, morto em Cariacica Crédito: Reprodução
Um barbeiro identificado como Hayk de Paula Oliveira, de 24 anos, morreu após ser baleado, na noite de sexta-feira (29), na Avenida São Paulo, no bairro Santo Antônio, em Cariacica. Familiares relataram que tudo começou dias atrás, quando ele chamou o sogro de um amigo de "velho". Durante os disparos, outro homem, de 42 anos, chegou a ser atingido na cabeça, vítima de bala perdida, segundo moradores. 
Pouco antes da morte, Hayk conversava com amigos na praça do bairro, onde tinha música e muitas pessoas na rua. Testemunhas relataram que Hayk foi abordado por um rapaz que seria amigo de infância dele. Os dois discutiram, mas ninguém entendeu o motivo, devido à música alta. 
Conforme apurado pela TV Gazeta, Hayk decidiu ir embora para casa e, quando passava pela Avenida São Paulo, foi abordado novamente pelo amigo com quem havia discutido antes. Dessa vez, esse amigo estava em um carro e, sem sair do veículo, teria atirado várias vezes. Veja vídeo:
Parentes do jovem contaram para a polícia que ele foi assassinado por um motivo banal. Dias atrás, ele e o amigo teriam discutiram porque Hayk teria chamado o sogro dele de "velho". O homem não gostou, Hayk pediu desculpas, e entre eles ficou tudo bem. Mas o amigo teria começado a ameaçar o barbeiro. 
Hayk levou vários tiros no rosto e pescoço. Ele foi socorrido por vizinhos e levado para o PA de Alto Lage, em Cariacica, mas morreu pouco depois. Outro homem, de 42 anos, que passava pelo local, também foi atingido e levou um tiro na cabeça. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Moradores afirmam que ele foi vítima de bala perdida. Não se sabe o estado de saúde dele. 
O suspeito de atirar em Hayck fugiu e, por volta das 3h da manhã deste sábado (30), o comércio dele foi incendiado. O caso está sendo investigado na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não foram divulgados pela Polícia Civil.

Veja Também

Homem é morto com golpes de facão na cabeça dentro de bar em Linhares

Acidente deixa três feridos em Águia Branca; veja vídeo da colisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa
Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados