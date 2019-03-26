Bar de Linhares é interditado após assassinato de duas mulheres

Bar foi interditado pela Prefeitura de Linhares após duplo homicídio Crédito: Site Norte Notícia

O bar onde duas mulheres foram executadas a tiros no bairro Interlagos, em Linhares , na manhã desta segunda-feira (25), foi interditado pela prefeitura horas após o crime. Letícia Ramos de Assis, de 24 anos, e Valéria de Jesus Souza, de 33 anos, foram assassinadas no estabelecimento. O suspeito fugiu após atirar nas vítimas.

De acordo com a Prefeitura de Linhares, o bar já havia sido interditado em junho do ano passado por perturbação da ordem e porque o local atuava de forma diferente do que constava no alvará de funcionamento. Na ocasião, o proprietário atendeu a todas as exigências indicadas pelos fiscais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Após o duplo homicídio e também por diversas reclamações de moradores por som alto, o estabelecimento foi interditado na tarde de segunda-feira. “Diante dos fatos e tendo em vista a necessidade de manter a ordem, a segurança, a saúde e o bem-estar da população, a Prefeitura interditou o estabelecimento e já solicitou a cassação do alvará de funcionamento”, diz a nota.

Segundo o capitão Nunes, da Polícia Militar, o proprietário do bar já foi preso por tráfico de drogas e está solto desde 2015. “Por conta do crime que aconteceu no local, o estabelecimento pode ter seu alvará de funcionamento caçado por atentado à segurança”, ressaltou. A PM informou que o bar é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

CRIME

Procurada, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido pelos assassinatos de Letícia e Valéria. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) de Linhares.