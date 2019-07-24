Bandidos tentam incendiar bar em Linhares

Imagens das câmeras de segurança do local flagraram a ação dos suspeitos, por volta de 4 horas, mas é possível ver apenas vultos. O empresário Itagildo Marques, proprietário do bar, contou para a TV Gazeta Norte que a intenção dos invasores era provocar um incêndio e que eles espalharam no local um líquido inflamável, principalmente na cozinha.