Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto na madrugada

Bandidos tentam incendiar bar em Linhares

Criminosos invadiram o estabelecimento, que fica no bairro Três Barras, jogaram um líquido inflamável na cozinha do local e atearam fogo. No entanto, as chamas não se espalharam. Caso será investigado pela Polícia Civil

Publicado em 

24 jul 2019 às 14:57

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 14:57

Criminosos invadiram um bar no bairro Três Barras, em Linhares, na madrugada desta quarta-feira (24), e tentaram atear fogo no estabelecimento. Apesar de ter acontecido um princípio de incêndio, as chamas não se espalharam.
Imagens das câmeras de segurança do local flagraram a ação dos suspeitos, por volta de 4 horas, mas é possível ver apenas vultos. O empresário Itagildo Marques, proprietário do bar, contou para a TV Gazeta Norte que a intenção dos invasores era provocar um incêndio e que eles espalharam no local um líquido inflamável, principalmente na cozinha.
Apesar do susto, ninguém se feriu e o fogo não se espalhou. Preocupado, Itagildo registrou a ocorrência na 16ª Delegacia Regional de Linhares durante a manhã. A Polícia Civil vai investigar o caso.
Bandidos tentam incendiar bar em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados