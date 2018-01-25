Bandidos tentam assaltar guarda e se dão mal em Vila Velha

Lucas e Quésede foram presos depois de tentarem assaltar um agente da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha

Dois bandidos tentaram assaltar um guarda municipal de Vila Velha, mas acabaram se dando mal na noite desta quarta-feira (24). O guarda circulava por uma rua de Itapuã, por volta de 23h30, quando dois criminosos armados, em uma moto Suzuki vermelha, anunciaram o assalto.

Debaixo de um semáforo, o carona da moto desceu e apontou uma arma para o guarda, que se identificou como agente, também sacou uma arma para se defender e deu voz de prisão ao bandido. Nesse momento, o criminoso voltou a subir na moto e fugiu com o comparsa. O agente comunicou a tentativa de assalto à central da Guarda Municipal de Vila Velha.

Após a fuga, os bandidos assaltaram uma sorveteria. Um funcionário informou aos guardas municipais que faziam a patrulha na região sobre o assalto, que conseguiu prender a dupla antes que eles fugissem mais uma vez.

Polícia apreendeu celular e arma de chumbinho Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha