Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Itapoã

Bandidos tentam assaltar guarda e se dão mal em Vila Velha

Dupla fugiu sem assaltar o agente, mas acabou localizada e presa depois de assaltar uma sorveteria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 13:51

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 13:51

Lucas e Quésede foram presos depois de tentarem assaltar um agente da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha
Dois bandidos tentaram assaltar um guarda municipal de Vila Velha, mas acabaram se dando mal na noite desta quarta-feira (24). O guarda circulava por uma rua de Itapuã, por volta de 23h30, quando dois criminosos armados, em uma moto Suzuki vermelha, anunciaram o assalto.
Debaixo de um semáforo, o carona da moto desceu e apontou uma arma para o guarda, que se identificou como agente, também sacou uma arma para se defender e deu voz de prisão ao bandido. Nesse momento, o criminoso voltou a subir na moto e fugiu com o comparsa. O agente comunicou a tentativa de assalto à central da Guarda Municipal de Vila Velha.
Após a fuga, os bandidos assaltaram uma sorveteria. Um funcionário informou aos guardas municipais que faziam a patrulha na região sobre o assalto, que conseguiu prender a dupla antes que eles fugissem mais uma vez. 
Polícia apreendeu celular e arma de chumbinho Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha
Com o carona, Lucas Pereira Avelino Garcia, de 19 anos, a polícia apreendeu uma arma de chumbinho e um óculos, modelo Rayban. O piloto da moto, Quésede Gonçalves de Andrade Nascimento, de 25 anos, teve o celular e um relógio apreendido. Os dois foram levados para Delegacia Regional de Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados