Bandidos tentam assaltar guarda e se dão mal em Vila Velha

Dois bandidos tentaram assaltar um guarda municipal de Vila Velha, mas acabaram se dando mal na noite desta quarta-feira (24). O guarda circulava por uma rua de Itapuã, por volta de 23h30, quando dois criminosos armados, em uma moto Suzuki vermelha, anunciaram o assalto.
Debaixo de um semáforo, o carona da moto desceu e apontou uma arma para o guarda, que se identificou como agente, também sacou uma arma para se defender e deu voz de prisão ao bandido. Nesse momento, o criminoso voltou a subir na moto e fugiu com o comparsa. O agente comunicou a tentativa de assalto à central da Guarda Municipal de Vila Velha.
Após a fuga, os bandidos assaltaram uma sorveteria. Um funcionário informou aos guardas municipais que faziam a patrulha na região sobre o assalto, que conseguiu prender a dupla antes que eles fugissem mais uma vez.
Com o carona, Lucas Pereira Avelino Garcia, de 19 anos, a polícia apreendeu uma arma de chumbinho e um óculos, modelo Rayban. O piloto da moto, Quésede Gonçalves de Andrade Nascimento, de 25 anos, teve o celular e um relógio apreendido. Os dois foram levados para Delegacia Regional de Vila Velha.