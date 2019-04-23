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Violência

Bandidos tentam assaltar casa lotérica e são baleados em Cachoeiro

Um agente penitenciário que passava pelo local percebeu a ação criminosa e agiu; bandidos foram levados para hospitais e devem passar por cirurgia

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 22:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 abr 2019 às 22:35
Uma tentativa de assalto terminou com dois bandidos baleados no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na final da tarde desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros entre os bandidos e um agente penitenciário que passava pelo local.
De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu momentos antes da casa lotérica fechar, na Travessia Sete de Setembro, centro da cidade. Os bandidos se passaram por clientes e anunciaram o assalto. No momento do crime, funcionários se esconderam nos fundos do estabelecimento.
Um agente penitenciário que estava no local impediu a ação dos bandidos e houve troca de tiros. Na ação os dois bandidos ficaram feridos. Um deles tentou fugir a pé pela Ponte de Ferro, mas foi contido por populares. Ele levou três tiros, segundo o Corpo de Bombeiros, e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado.
Bandidos foram alvejados próximo à Ponte de Ferro Crédito: Internauta
O comparsa, também ferido, foi encontrado já em casa, próximo ao Centro. Segundo a polícia, o paradeiro foi descoberto pois a dupla é conhecida por cometer assaltos a comércios na região. Ele também foi  encaminhado para Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Os dois bandidos, segundo a polícia, passarão por cirurgia e permanecem sob escolta policial. Após alta médica, serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. 
> Leia mais matérias de Polícia
 

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