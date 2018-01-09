Bandidos tentam assaltar agência dos Correios em Baixo Guandu

Três bandidos tentaram assaltar a agência dos Correios em Baixo Guandu, Noroeste do Estado, na tarde desta segunda-feira (8). O crime não foi concretizado porque a Polícia Militar foi informada durante a ação criminosa. Dois suspeitos foram presos.

Após receber a denúncia sobre o assalto, por volta de 13h30, os militares se deslocaram até a agência. Ao entrar, notaram que as pessoas estavam nervosas, mas ninguém foi visto armado. No entanto, ao checarem as dependências da instituição, flagraram um dos suspeitos com um revólver calibre 38, carregado, aguardando a abertura do cofre.

Os policiais, então, verificaram as imagens do circuito interno de segurança e viram o momento em que um Fiat Uno saiu do local com a aproximação das viaturas. O acusado, de 19 anos, indicou a casa onde os seus comparsas poderiam ser encontrados, no distrito de Mascarenhas.

Com o apoio de policiais militares de Minas Gerais, a equipe seguiu para a residência. Um dos suspeitos, de 23 anos, foi detido com uma arma de fabricação caseira calibre .40. O outro conseguiu fugir pelo matagal nos fundos. Na frente da casa foi apreendido o Fiat Uno com placas de Ibatiba, usado na tentativa de roubo. O veículo não era roubado.

O fugitivo foi identificado pela PM. Ele tem 31 anos e mora em Vitória. Buscas foram feitas com o objetivo de localizá-lo, mas o suspeito não foi encontrado. Quanto aos detidos, eles moram no município da Serra, na Grande Vitória.

Veículo usado na tentativa de roubo à agência dos Correios em Baixo Guandu Crédito: Divulgação | Polícia Militar

CORREIOS

Por meio de nota, a Coordenadoria de Comunicação dos Correios confirmou a tentativa de assalto à agência de atendimento em Baixo Guandu, nesta segunda-feira (8), e a prisão de um dos assaltantes em flagrante.

Segundo os Correios, a Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Detalhes sobre a ação não são fornecidos devido à política de segurança da empresa e para não atrapalhar o andamento das investigações.