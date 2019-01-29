Bandidos tentam arrombar agência do Banco do Brasil em Rio Bananal

Uma agência do Banco do Brasil em Rio Bananal , região Norte do Estado, passou por uma tentativa de furto no último final de semana. Criminosos tentaram arrombar a porta que dá acesso à sala de autoatendimento, onde ficam os caixas eletrônicos. A unidade está localizada na Avenida Henrique Gaburro, no bairro Santo Antônio.

Segundo a Polícia Militar, na manhã de segunda-feira (28) um funcionário da agência informou que havia sinais de arrombamento na porta ao lado do autoatendimento, que dá acesso ao dinheiro e aos caixas eletrônicos. Além disso, as câmeras de vigilância no interior do banco haviam sido mexidas e os fios do alarme estavam cortados.

Já na noite de domingo (27), por volta das 22h15, o funcionário entrou em contato com a PM para pedir que averiguassem uma possível tentativa de furto na agência, pois um alarme acionou e pouco depois parou de funcionar. Uma guarnição esteve no local, mas não encontrou nada de anormal. Na manhã de segunda-feira, às 9 horas, o funcionário ligou novamente para a polícia, dizendo que tinha uma tentativa de arrombamento em uma porta do interior da instituição financeira.

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O funcionário foi orientado a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Procurada, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi preso até o momento e que o caso está sob investigação.

A assessoria do Banco do Brasil informou, em nota, que a agência de Rio Bananal abriu normalmente na segunda-feira para atendimento negocial (sem oferta de numerário) e confirmou que houve uma tentativa de arrombamento da sala de autoatendimento no último final de semana.