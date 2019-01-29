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Tentativa de furto

Bandidos tentam arrombar agência do Banco do Brasil em Rio Bananal

Criminosos mexeram nas câmeras de vigilância e ainda cortaram os fios do alarme da instituição financeira na tentativa de invadir a sala de caixas eletrônicos no último final de semana

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 14:24

Publicado em 

29 jan 2019 às 14:24
Uma agência do Banco do Brasil em Rio Bananal, região Norte do Estado, passou por uma tentativa de furto no último final de semana. Criminosos tentaram arrombar a porta que dá acesso à sala de autoatendimento, onde ficam os caixas eletrônicos. A unidade está localizada na Avenida Henrique Gaburro, no bairro Santo Antônio.
Segundo a Polícia Militar, na manhã de segunda-feira (28) um funcionário da agência informou que havia sinais de arrombamento na porta ao lado do autoatendimento, que dá acesso ao dinheiro e aos caixas eletrônicos. Além disso, as câmeras de vigilância no interior do banco haviam sido mexidas e os fios do alarme estavam cortados.
Já na noite de domingo (27), por volta das 22h15, o funcionário entrou em contato com a PM para pedir que averiguassem uma possível tentativa de furto na agência, pois um alarme acionou e pouco depois parou de funcionar. Uma guarnição esteve no local, mas não encontrou nada de anormal. Na manhã de segunda-feira, às 9 horas, o funcionário ligou novamente para a polícia, dizendo que tinha uma tentativa de arrombamento em uma porta do interior da instituição financeira.
Bandidos tentam arrombar agência do Banco do Brasil em Rio Bananal
O funcionário foi orientado a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Procurada, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi preso até o momento e que o caso está sob investigação.
A assessoria do Banco do Brasil informou, em nota, que a agência de Rio Bananal abriu normalmente na segunda-feira para atendimento negocial (sem oferta de numerário) e confirmou que houve uma tentativa de arrombamento da sala de autoatendimento no último final de semana.
“O BB colabora com as autoridades policiais para a elucidação do caso. Os clientes do banco podem utilizar a lotérica da cidade para operações de saques, saldos e extratos. Outra opção disponível é a agência Linhares, localizada a 47 quilômetros de Rio Bananal. Não houve subtração de valores”, diz a nota.

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