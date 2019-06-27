Criminosos estão usando o nome e a foto da vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), para realizar pedidos às autoridades e políticos do interior do Estado, através do WhatsApp. O caso já foi levado à Polícia Civil.

Jaqueline Moraes, vice-governadora do estado do Espírito Santo, eleita pelo PSB - Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com a assessoria da vice-governadora, os criminosos usam o número (27) 98856-7835 e se passam por ela para fazer pedidos. E foi em um desses pedidos que a equipe soube do golpe. Uma pessoa, que é conhecida de Jaqueline, ligou pedindo para confirmar o “novo número da vice-governadora”.

Não foi informado quais pedidos estavam sendo feitos em nome da vice-governadora.

Your browser does not support the audio element. Bandidos se passam pela vice-governadora do ES para aplicar golpes

Ainda segundo a assessoria, a vice-governadora chegou a pedir ajuda em suas redes sociais para entrar em contato com a equipe se receberem mensagens pelo número usado pelos criminosos.

Jaqueline que está em viagem a três municípios no interior e ainda não conseguiu registrar um boletim de ocorrência.

CONFIRA A NOTA DA VICE-GOVERNADORA

“Venho a público esclarecer que nos últimos dias perfis fakes vêm utilizando as minhas fotos e descrição pessoal no WhatsApp para efetuar pedidos a políticos e outras autoridades no interior do Estado do Espírito Santo.

Nunca executei tais práticas, e se por acaso identificar meu nome, foto e descrição em qualquer página dessa categoria saiba que não sou eu. Peço, inclusive, que entre em contato com a minha assessoria, como outras pessoas já fizeram.

Estamos tomando todas às providencias cabíveis e o número no aplicativo WhatsApp utilizado nessa prática criminosa é o 27 988567835, com meu nome e foto. Conto com a compreensão e ajuda de todos!”

Vice Governadora do Estado do Espírito Santo