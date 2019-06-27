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Bandidos se passam pela vice-governadora do ES para aplicar golpes

Bandidos usam a foto de Jaqueline Moraes em uma conta de WhatsApp e fazem pedidos para autoridades e políticos. Polícia Civil investiga o caso

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 20:31

Publicado em 

27 jun 2019 às 20:31
Criminosos estão usando o nome e a foto da vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), para realizar pedidos às autoridades e políticos do interior do Estado, através do WhatsApp. O caso já foi levado à Polícia Civil.
Jaqueline Moraes, vice-governadora do estado do Espírito Santo, eleita pelo PSB - Crédito: Carlos Alberto Silva
De acordo com a assessoria da vice-governadora, os criminosos usam o número (27) 98856-7835 e se passam por ela para fazer pedidos. E foi em um desses pedidos que a equipe soube do golpe. Uma pessoa, que é conhecida de Jaqueline, ligou pedindo para confirmar o “novo número da vice-governadora”.
Não foi informado quais pedidos estavam sendo feitos em nome da vice-governadora. 
 >"Vou escrever a história", diz Jaqueline, 1ª vice-governadora do ES
Bandidos se passam pela vice-governadora do ES para aplicar golpes
Ainda segundo a  assessoria, a vice-governadora chegou a pedir ajuda em suas redes sociais para entrar em contato com a equipe se receberem mensagens pelo número usado pelos criminosos.
Jaqueline que está em viagem a três municípios no interior e ainda não conseguiu registrar um boletim de ocorrência. 
>Vice-governadoria do ES reduz orçamento, mas mantém 30 servidores
CONFIRA A NOTA DA VICE-GOVERNADORA
“Venho a público esclarecer que nos últimos dias perfis fakes vêm utilizando as minhas fotos e descrição pessoal no WhatsApp para efetuar pedidos a políticos e outras autoridades no interior do Estado do Espírito Santo.
Nunca executei tais práticas, e se por acaso identificar meu nome, foto e descrição em qualquer página dessa categoria saiba que não sou eu. Peço, inclusive, que entre em contato com a minha assessoria, como outras pessoas já fizeram.
Estamos tomando todas às providencias cabíveis e o número no aplicativo WhatsApp utilizado nessa prática criminosa é o 27 988567835, com meu nome e foto. Conto com a compreensão e ajuda de todos!”
Vice Governadora do Estado do Espírito Santo
Jaqueline Moraes"

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