Bandidos são baleados em assalto em Cariacica

Os suspeitos anunciaram o assalto e mandaram o PM entregar a moto. O militar então, desceu do veículo, identificou-se como policial e deu voz de prisão aos suspeitos. Neste momento, um deles teria dito para o comparsa atirar no militar, que reagiu atirando primeiro. Um criminoso, de 21 anos, levou cinco tiros. Ele correu por alguns metros, mas acabou caindo em frente a uma loja de tintas, localizada na rodovia.