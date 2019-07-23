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Vítima é policial

Bandidos são baleados em assalto em Cariacica

PM estava de folga e seguia para uma partida de futebol, quando foi surpreendido por dois criminosos ao parar em semáforo da BR 262

Publicado em 

23 jul 2019 às 00:57

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 00:57

Bandidos são baleados por policial militar, em Cariacica Crédito: Divulgação/Internauta
Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e baleou dois assaltantes, por volta das 19 horas desta segunda-feira, próximo ao bairro Vila Capixaba, em Cariacica.
Segundo informações da PM, o policial estava de folga e passava pela BR 262, no sentido Jardim América, quando foi surpreendido pelos criminosos. O militar seguia em uma Honda Biz pela pista lateral. Ele ia para uma partida de futebol. Ao passar em frente a um posto de combustíveis e parar no sinal foi abordado pelos assaltantes, que estavam a pé.
>Mais de 3 mil bandidos de volta ao radar da polícia no ES
Os suspeitos anunciaram o assalto e mandaram o PM entregar a moto. O militar então, desceu do veículo, identificou-se como policial e deu voz de prisão aos suspeitos. Neste momento, um deles teria dito para o comparsa atirar no militar, que reagiu atirando primeiro. Um criminoso, de 21 anos, levou cinco tiros. Ele correu por alguns metros, mas acabou caindo em frente a uma loja de tintas, localizada na rodovia.
Já o outro bandido foi baleado no tórax. Ele também fugiu correndo, mas foi localizado logo depois, em uma rua atrás do Estádio Kléber Andrade, no bairro Rio Branco.
O Samu foi acionado e socorreu os assaltantes para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. A Polícia ainda tem não a identificação dos suspeitos baleados.

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