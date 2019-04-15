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Assalto

Bandidos roubam carro em menos de 30 segundos em Pinheiros

A polícia pede que, se alguém obtiver qualquer informação sobre os criminosos que possa ajudar no caso, entre em contato através do Disque-Denúncia pelo 181

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 19:38

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 abr 2019 às 19:38
Assalto em Pinheiros Crédito: Divulgação
23 segundos. Este foi o tempo que dois bandidos levaram para roubar o carro de um homem por volta das 7h20 da manhã desta segunda-feira (15) em Pinheiros, Região Norte do Espírito Santo.
Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que a vítima, de blusa azul e calça jeans, entrou no veículo. Poucos segundos depois, uma moto com dois ocupantes o abordou. O carona desce do veículo com arma em punho e anuncia o assalto.
VEJA VÍDEO
Ao perceber a ação dos bandidos, o motorista imediatamente desce do carro, mas o veículo começa a andar. O piloto da moto entra na caminhonete, o carona assume a moto e a dupla vai embora. O homem sai correndo e se esconde na esquina. Os trabalhadores de uma obra na rua do assalto ficam assustados e saem correndo.
> Advogado dorme dentro de carro ligado no meio da rua em Vila Velha
A polícia pede que, se alguém obtiver qualquer informação sobre os criminosos que possa ajudar no caso, entre em contato através do Disque-Denúncia pelo 181. Não é preciso se identificar e o anonimato é garantido.

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