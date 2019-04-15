Bandidos roubam carro em menos de 30 segundos em Pinheiros

Assalto em Pinheiros Crédito: Divulgação

Pinheiros, Região Norte do Espírito Santo. 23 segundos. Este foi o tempo que dois bandidos levaram para roubar o carro de um homem por volta das 7h20 da manhã desta segunda-feira (15) em, Região Norte do

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que a vítima, de blusa azul e calça jeans, entrou no veículo. Poucos segundos depois, uma moto com dois ocupantes o abordou. O carona desce do veículo com arma em punho e anuncia o assalto.

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Ao perceber a ação dos bandidos, o motorista imediatamente desce do carro, mas o veículo começa a andar. O piloto da moto entra na caminhonete, o carona assume a moto e a dupla vai embora. O homem sai correndo e se esconde na esquina. Os trabalhadores de uma obra na rua do assalto ficam assustados e saem correndo.