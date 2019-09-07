Dois bandidos roubaram um Fiat Strada branco em uma revendedora de carros e estavam usando o veículo para cometer outros assaltos em Vila Velha. O veículo foi recuperado pela Guarda Municipal na madrugada deste sábado (07), após os criminosos assaltarem dois jovens.
Bandidos roubam carro de revendedora para cometer crimes em Vila Velha
Segundo a Guarda Municipal, o carro foi roubado na última quinta-feira (05) em uma revendedora na Avenida Carlos Lindenberg. A partir desse primeiro roubo, os criminosos passaram a cometer outros assaltos.
Agentes da Guarda relataram que no início da noite de sexta-feira (06), a dupla assaltou uma distribuidora de bebidas. Mais tarde, eles abordaram dois jovens no Centro de Vila Velha. Uma das vítimas, um músico de 21 anos, contou que ele tentou correr, mas acabou tendo a mochila roubada pelos bandidos.
"Eles pararam o carro e um deles saiu armado, apontando a arma pra gente. Meu amigo ficou paralisado e eu comecei a correr. Acabei deixando a mochila cair e eles levaram", relatou.
Após assaltar a dupla, os bandidos fugiram. A Guarda Municipal foi acionada logo após o crime. Agentes realizaram buscas na região e encontrar o veículo abandonado próximo ao bairro Santa Rita. Nenhum dos suspeitos foi localizado.