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Vila Velha

Bandidos roubam carro de motorista de aplicativo e acabam presos

Bandidos roubam carro de motorista de aplicativo, são perseguidos e acabam presos

Publicado em 

20 jan 2019 às 18:35

Publicado em 20 de Janeiro de 2019 às 18:35

Assaltantes foram perseguidos e presos pela Polícia Militar após roubarem o carro de um motorista de aplicativo, na noite de sábado (19), no bairro Ibis, em Vila Velha.
A vítima, de 40 anos, contou à polícia que aceitou uma corrida para duas mulheres, na Glória, tendo como o destino final no Ibis, por volta das 23 horas.
Ao chegar no ponto final do bairro, as duas passageiras deixaram o veículo, um Onix. Nesse momento, o motorista foi surpreendido por dois criminosos.
Um dos bandidos apontou a arma para a cabeça do motorista, que entregou as chaves, um aparelho celular e R$ 90 em dinheiro que ele carregava. A dupla fugiu com o carro.
Uma das passageiras ajudou o motorista ao emprestar para ele o telefone celular. A vítima conseguiu acionar a Polícia Militar.
Os assaltantes foram localizados pela polícia na rua Manoela de Abreu, divisa dos bairros Ibes com Santos Dumont, em Vila Velha, após a vítima conseguir a localização do rastreador instalado do veículo.
A PM deu voz de prisão para os suspeitos, que não acataram e empreenderam fuga. Durante a perseguição, os bandidos bateram com o carro. Os dois abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles invadiu uma casa e fez o morador refém. A PM entrou na casa, o criminoso enfrentou um dos policiais e entrou em luta com ele, mas acabou detido. O comparsa também foi preso dentro de outra casa da região.
Os criminosos identificados como sendo Weverton dos Santos, 24 anos, e Leonardo Cesar Santos, 32 anos, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuados em flagrante pelo crime de roubo.

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