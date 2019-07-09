Bandidos roubam armas dentro de delegacia em Colatina

Nem a Delegacia Regional de, nodo Estado, está a salvo de ações criminosas. Na manhã desta terça-feira (9), duas armas foram furtadas do cartório da unidade, enquanto um funcionário de plantão tinha deixado o local para ir ao banheiro, por volta das 6h25. Quando retornou à sala, ele notou a ausência dos objetos e registrou o furto.