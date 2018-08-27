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Vila Velha

Bandidos jogam granada contra equipe da Guarda Municipal

O ataque aconteceu enquanto agentes da Guarda fazia uma abordagem no bairro Ulisses Guimarães

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 22:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 22:16
O ataque aconteceu na manhã deste domingo (26) em Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Uma mulher ficou ferida após ser atingida por estilhaços de uma granada caseira que foi arremessada por bandidos no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na manhã deste domingo (26). O explosivo foi jogado em direção a uma equipe da Guarda Municipal que fazia patrulhamento na região.
Segundo a Guarda, dez pessoas estavam sentadas em um sofá em um local do bairro considerado como um ponto de tráfico. Na abordagem, foram apreendidos 19 pedras de crack e duas buchas de maconha. Mas o dono da droga não foi identificado pelos agentes.
Enquanto faziam a abordagem, curiosos e familiares dos suspeitos se aproximaram do local. Enquanto tentavam descobrir os donos da droga, os agentes da Guarda foram surpreendidos pela explosão da granada caseira.
Estilhaços do artefato atingiram a perna de uma mulher que estava a aproximadamente tês metros de distância da abordagem. Segundo a Guarda, ela já tinha sido orientada para se afastar do local, mas permaneceu observando a ocorrência. Os agentes prestaram os primeiros socorros e chamaram o Samu para socorre-la.
Como a Guarda não conseguiu identificar de quem era as drogas e nem quem arremessou a granada, ninguém foi conduzido para delegacia.
(Com informações de Bianca Vailant)
 
 

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