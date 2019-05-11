11/05/2019 - Hospital São Francisco, em Cariacica, onde bandidos renderam pacientes Crédito: Fernando Madeira

armados invadiram a sala de espera do pronto-socorro de um hospital particular de Campo Grande, Cariacica. Pacientes e segurança foram rendidos com a ação, na madrugada deste sábado (11). A unidade em questão é o Hospital São Francisco, que é da mesma rede do Dois homensinvadiram adode umde Campo Grande, Cariacica. Pacientes e segurança foram rendidos com a ação, na madrugada deste sábado (11). A unidade em questão é o Hospital São Francisco, que é da mesma rede do Hospital São Luiz, em Vila Velha, que sofreu o mesmo tipo de crime no mês de abril

Your browser does not support the audio element. Bandidos invadem pronto-socorro de hospital particular em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar e da assessoria de imprensa do Grupo Meridional, por volta das 2 horas deste sábado (11), os criminosos renderam o segurança do pronto-socorro e tomaram o celular dele. Três pacientes também foram rendidos. Um deles teve o relógio e o celular roubados.

Antes de deixarem a unidade de saúde, os bandidos fizeram ameaças contra as vítimas para que não deixassem o local, caso contrário mataria a todos. Os assaltantes fugiram em uma moto que estava estacionada em frente ao pronto-socorro. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Nenhum dos suspeitos foi localizado até o momento.