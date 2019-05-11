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INSEGURANÇA

Bandidos invadem pronto-socorro de hospital particular em Cariacica

Pacientes e segurança foram assaltados com a ação, na madrugada deste sábado (11), no Hospital São Francisco, em Campo Grande

Publicado em 

11 mai 2019 às 13:12

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 13:12

11/05/2019 - Hospital São Francisco, em Cariacica, onde bandidos renderam pacientes Crédito: Fernando Madeira
Dois homens armados invadiram a sala de espera do pronto-socorro de um hospital particular de Campo Grande, Cariacica. Pacientes e segurança foram rendidos com a ação, na madrugada deste sábado (11). A unidade em questão é o Hospital São Francisco, que é da mesma rede do Hospital São Luiz, em Vila Velha, que sofreu o mesmo tipo de crime no mês de abril.
Bandidos invadem pronto-socorro de hospital particular em Cariacica
De acordo com a Polícia Militar e da assessoria de imprensa do Grupo Meridional, por volta das 2 horas deste sábado (11), os criminosos renderam o segurança do pronto-socorro e tomaram o celular dele. Três pacientes também foram rendidos. Um deles teve o relógio e o celular roubados.
Antes de deixarem a unidade de saúde, os bandidos fizeram ameaças contra as vítimas para que não deixassem o local, caso contrário mataria a todos. Os assaltantes fugiram em uma moto que estava estacionada em frente ao pronto-socorro. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Nenhum dos suspeitos foi localizado até o momento.
Por meio de nota à imprensa, o hospital informou que irá fornecer as imagens de vídeo monitoramento para as autoridades e se compromete a colaborar com o que puder auxiliar nas investigações.

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