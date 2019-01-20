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Crime

Bandidos invadem distribuidora de bebidas, levam dinheiro e escapam da polícia

Houve perseguição e trocas de tiros entre policiais e assaltantes, mas os bandidos conseguiram escapar

Publicado em 20 de Janeiro de 2019 às 14:48

Publicado em 

20 jan 2019 às 14:48
Distribuidora de bebidas foi alvo de assalto na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Uma distribuidora de bebidas foi invadida por três criminosos armados usando uniformes, na manhã de sábado (19), em Jardim Bela Vista, na Serra.
Segundo informações da polícia, por volta das 8h15, minutos depois da distribuidora abrir, os bandidos entraram no local e renderam um funcionário e dois clientes. Eles chegaram amarrar as vítimas e coloca-las deitadas no chão. Foram levados cerca de R$ 16 mil da distribuidora. Os assaltantes entraram em uma Parati de cor branca com um quarto bandido dentro dela, que esperava na direção do veículo, para fugirem. Também foi levado o computador que armazenava os registros feitos pelas câmeras de videomonitoramento da distribuidora.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar os suspeitos na BR 101. Houve perseguição e trocas de tiros entre policiais e assaltantes. Durante a correria, os criminosos conseguiram escapar, abandonando o veículo e também o valor roubado.
O carro foi recolhido para a Delegacia Regional de Serra e o valor devolvido à proprietária do estabelecimento.
Distribuidora de bebidas foi alvo de assalto na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
A equipe de reportagem esteve no local. Populares disseram que o local já foi assaltado no início do ano.
A proprietária do estabelecimento não quis falar coma imprensa.
O caso será encaminhado para a Divisão Patrimonial onde serão apuradas a autoria do crime.

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