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Assassinato

Bandidos invadem casa no bairro Conquista e matam jovem de 20 anos

Jackson Alves Pereira foi executado com tiros de espingarda calibre 12 e pistola calibre 380

Publicado em 

02 mar 2019 às 12:44

Publicado em 02 de Março de 2019 às 12:44

O jovem Jackson Alves Pereira, de 20 anos, foi assassinado na manhã deste sábado(2) Crédito: Divulgação
Oito bandidos armados e encapuzados invadiram uma residência na Escadaria Santa Bárbara, bairro Conquista, em Vitória, e executaram a tiros o vendedor Jackson Alves Pereira, de 20 anos. O crime aconteceu por volta das 3h30 da manhã de ontem.
Na hora da invasão, Jackson dormia em um quarto com a mãe, a irmã e uma sobrinha de 3 anos. Elas não ficaram feridas. De acordo com a Polícia Civil, ao menos oito bandidos pularam o muro da casa. Outros seis teriam ficado do lado de fora dando cobertura ao bando.
Segundo testemunhas, dentro do imóvel, os criminosos acordaram Jackson e exigiram informações sobre o movimento do tráfico de drogas no bairro. Como não soube informar, o vendedor foi executado com pelo menos oito tiros de espingarda calibre 12 e pistola calibre 380. O corpo dele foi encontrado na copa.
O pai da vítima, Renilson Santos Pereira, 40 anos, contou que o filho era usuário de drogas e que já havia sido internado por três vezes em clínicas de reabilitação para dependentes químicos.
“Meu filho apenas usava a droga dele. Não fazia mal a não ninguém. Na guerra do tráfico, ele não tinha envolvimento. Quem tem guerra, quem tem essas coisas, anda sempre armado e protegido. Meu filho, não. Ele estava dormindo, não esperava nada. Ele não tinha malícia para isso”, disse o pai.
O pai de Jackson informou que o filho estava prestes a ser contratado por uma empresa para trabalhar como vendedor de picolé. Vizinhos e amigos de Jackson lamentaram a morte do jovem. Sem se identificar, um dos moradores da escadaria disse que ouviu e disparos e que 14 bandidos teriam participado da ação criminosa.
Policiais militares e investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML). A polícia vai investigar se os bandidos que mataram Jackson são integrantes do Trem Bala, braço armado do Primeiro Comando de Vitória (PCV).
O PCV é a organização criminosa que comanda o tráfico de drogas no Complexo da Penha, na capital. A investigação será conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória.

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