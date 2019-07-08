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Na Avenida Fernando Ferrari

Bandidos invadem banco e arrombam cofre em Vitória

Crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (8). Cofre foi arrombado com maçarico

Publicado em 

08 jul 2019 às 17:58

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 17:58

Agência do Banco do Brasil na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, que foi arrombada nesta segunda-feira (8) Crédito: Google Street View
Criminosos invadiram uma agência do Banco do Brasil na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (08).
De acordo com a Polícia Militar, uma funcionária chegou para trabalhar e notou que o local havia sido violado. A unidade teve perfurações no teto e o cofre foi arrombado com um maçarico. Ainda não há informações sobre a quantia de dinheiro levada.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e equipes técnicas do Banco do Brasil também foram encaminhadas à agência para avaliar os possíveis danos à estrutura.
SERVIÇOS SUSPENSOS
Devido ao crime, os serviços estão suspensos na agência nesta segunda-feira (08) e ainda não há previsão para a reabertura.
Acionado pela reportagem, o Banco do Brasil informa que os clientes podem buscar atendimento em unidades próximas:
- Universidade Federal do Espírito Santo
- Jardim da Penha
- Jardim Camburi

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