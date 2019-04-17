Bandidos invadem agência dos Correios em Sooretama

Sooretama, no Norte do Estado, acabou surpreendido por dois bandidos armados que entraram no local e anunciaram o assalto. Tudo aconteceu por volta das 10h40. Quem utilizava os serviços dos Correios durante a manhã desta segunda-feira (15), na agência de, nodo Estado, acabou surpreendido por dois bandidos armados que entraram no local e anunciaram o assalto. Tudo aconteceu por volta das 10h40.

O gerente da unidade afirmou que, durante a ação, os criminosos pegaram os cartões de memória das câmeras de videomonitoramento e uma quantia de dinheiro, que não foi informada. Um homem também foi assaltado e acabou perdendo documentos pessoais e R$ 400 em espécie.

Polícia Militar, que foi acionada e realizou buscas nas imediações do centro de Sooretama. No entanto, nenhum suspeito foi identificado ou localizado. Testemunhas informaram algumas características físicas dos bandidos à, que foi acionada e realizou buscas nas imediações do centro de Sooretama. No entanto, nenhum suspeito foi identificado ou localizado.

Por meio de nota, os Correios afirmaram que a Polícia Federal já investiga o caso. Por causa da política de segurança da empresa, e para não comprometer o andamento das investigações, não foram fornecidos maiores detalhes sobre o ocorrido.

AGÊNCIA FECHADA