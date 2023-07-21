Bandidos fazem família refém e apontam arma para crianças em Anchieta

Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Uma família da comunidade de Itapeuna, zona rural do município de Anchieta , no Sul do Espírito Santo, foi feita refém e teve pertences roubados na noite desta quinta-feira (20). O dono da casa contou à Polícia Militar que ele, a esposa e as duas filhas foram rendidos. Entre os objetos roubados estão o carro e celulares.

Os bandidos invadiram a residência por volta de 21h. Três suspeitos anunciaram o assalto, reviraram toda a residência em busca de bens e levaram cordões de ouro, dinheiro em espécie e três celulares, além do carro da família. Os criminosos ainda colocaram a arma na direção da cabeça das duas crianças, de sete e 11 anos.

O carro da família, um Hyundai Creta de cor vermelha, também foi roubado. Os bandidos fugiram pelo sítio da localidade e bateram em mourões e uma porteira de entrada da localidade.

Segundo a Polícia Militar foi montada uma operação de abordagem e feita varredura por toda a região, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. As vítimas foram orientadas quanto ao registro da ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado.