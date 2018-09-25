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Durante a madrugada

Bandidos explodem agência do Sicoob em distrito de Santa Maria de Jetibá

As explosões começaram por volta de 01h40 e a ação demorou aproximadamente 20 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 10:15

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 10:15

Um agência do Sicoob foi arrombada e explodida na madrugada desta terça-feira (25) no distrito de Caramuru, em Santa Maria de Jetibá. Segundo informações da Polícia Militar, a ação, que demorou cerca de 20 minutos, foi feita por quatro pessoas, que chegaram em um Chevrolet Prisma Branco.
O distrito fica entre Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. As explosões começaram por volta de 01h40. O policiamento no local é feito por companhias localizadas na região central de Santa Maria de Jetibá e de Santa Teresa. Três viaturas foram para o local.
Segundo a PM, os criminosos ainda atiraram para o alto como forma de intimidar os moradores da região, que acionaram o Ciodes em seguida. Seis policiais foram até a região, mas quando o cerco foi montado os criminosos já haviam saído.
A Polícia Militar não soube informar o que foi levado pelos criminosos, já que o local foi isolado para aguardar a perícia da Polícia Civil e a chegada do gerente e funcionários da agência. Imagens de videomonitoramento serão utilizadas para saber como a explosão aconteceu.
VÍDEO
Relatos de moradores e imagens do local mostram o tamanho da destruição causada pela explosão na agência. Assista ao vídeo abaixo:
O QUE DIZ O SICOOB
Por volta de 1h30 da madrugada desta terça-feira (25), a empresa responsável pelo monitoramento 24 horas da estrutura de atendimento do Sicoob no Estado identificou uma explosão na agência do distrito de Carumuru, pertencente ao município de Santa Maria de Jetibá. Os danos materiais estão sendo levantados, mas as imagens iniciais indicam que não houve acesso ao local do caixa automático onde fica armazenado o dinheiro. A agência ficará fechada para os reparos do imóvel. Nesse período, os associados serão atendidos nas agências de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, e também podem movimentar seus negócios pelos aplicativos e pela internet.

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