Bandidos explodem agência do Sicoob em distrito de Santa Maria de Jetibá

Um agência do Sicoob foi arrombada e explodida na madrugada desta terça-feira (25) no distrito de Caramuru, em Santa Maria de Jetibá. Segundo informações da Polícia Militar, a ação, que demorou cerca de 20 minutos, foi feita por quatro pessoas, que chegaram em um Chevrolet Prisma Branco.

O distrito fica entre Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. As explosões começaram por volta de 01h40. O policiamento no local é feito por companhias localizadas na região central de Santa Maria de Jetibá e de Santa Teresa. Três viaturas foram para o local.

Segundo a PM, os criminosos ainda atiraram para o alto como forma de intimidar os moradores da região, que acionaram o Ciodes em seguida. Seis policiais foram até a região, mas quando o cerco foi montado os criminosos já haviam saído.

A Polícia Militar não soube informar o que foi levado pelos criminosos, já que o local foi isolado para aguardar a perícia da Polícia Civil e a chegada do gerente e funcionários da agência. Imagens de videomonitoramento serão utilizadas para saber como a explosão aconteceu.

VÍDEO

Relatos de moradores e imagens do local mostram o tamanho da destruição causada pela explosão na agência. Assista ao vídeo abaixo:

O QUE DIZ O SICOOB