Bandidos emparelham carro de família e roubam veículo em Cariacica

Uma família que saiu de carro de Cariacica com destino a Vitória foi rendida e assaltada por cinco criminosos armados na noite de quarta-feira (26). No veículo estavam um casal, os dois filhos — um de nove meses de idade e o outro de oito anos — e um tio das crianças.

Segundo informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a família seguia para a Praça do Papa, na Capital capixaba, onde deixaria o tio que embarcaria em uma viagem para o Rio de Janeiro. No entanto, enquanto estavam na Rodovia José Sette — na altura do bairro Tucum, ainda em Cariacica — os bandidos armados desceram de um outro carro e já ordenaram que a família saísse do veículo.

"Uns três carros estavam atrás de mim. Apareceu um quarto ultrapassando a gente, dando um cavalo de pau na frente e já desceram cinco caras apontando a arma e mandado a gente sair”, contou o motorista, que estava com a esposa, os filhos e o parente. A vítima relatou que os criminosos queriam fugir com o carro da família, mas que ele alertava e pedia para que tirasse os filhos de dentro.

"Falei que ia tirar meus filhos e eles não deixaram em momento nenhum. Eles colocaram a arma no meu peito, falando que era para eu sair, fui abrindo a porta e foi aí que consegui arrancar meus filhos de dentro do carro" X - Motorista

Os criminosos fugiram com o carro da família, que também era usado para ajudar duas sobrinhas do motorista, que não conseguem andar e dependem do veículo no dia a dia. Além do trauma e prejuízo, o sentimento é de revolta. “Minha mulher está deitada, só chorando, ela usa esse carro porque tem duas sobrinhas que não andam e dependem do veículo. Fica a revolta, a gente espera que ache, hoje em dia tem muito cerco eletrônico", desabafou.

Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, até a publicação desta matéria, o veículo não constava como recuperado. Ninguém foi detido.