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Em Tucum

Bandidos emparelham carro de família e roubam veículo em Cariacica

Pai de duas crianças que também estavam no carro narra que criminosos quase fugiram com os filhos dele dentro do veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2023 às 13:09

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 13:09

Uma família que saiu de carro de Cariacica com destino a Vitória foi rendida e assaltada por cinco criminosos armados na noite de quarta-feira (26). No veículo estavam um casal, os dois filhos — um de nove meses de idade e o outro de oito anos — e um tio das crianças.
Segundo informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a família seguia para a Praça do Papa, na Capital capixaba, onde deixaria o tio que embarcaria em uma viagem para o Rio de Janeiro. No entanto, enquanto estavam na Rodovia José Sette — na altura do bairro Tucum, ainda em Cariacica — os bandidos armados desceram de um outro carro e já ordenaram que a família saísse do veículo.
"Uns três carros estavam atrás de mim. Apareceu um quarto ultrapassando a gente, dando um cavalo de pau na frente e já desceram cinco caras apontando a arma e mandado a gente sair”, contou o motorista, que estava com a esposa, os filhos e o parente. A vítima relatou que os criminosos queriam fugir com o carro da família, mas que ele alertava e pedia para que tirasse os filhos de dentro.
"Falei que ia tirar meus filhos e eles não deixaram em momento nenhum. Eles colocaram a arma no meu peito, falando que era para eu sair, fui abrindo a porta e foi aí que consegui arrancar meus filhos de dentro do carro"
X - Motorista
Os criminosos fugiram com o carro da família, que também era usado para ajudar duas sobrinhas do motorista, que não conseguem andar e dependem do veículo no dia a dia. Além do trauma e prejuízo, o sentimento é de revolta. “Minha mulher está deitada, só chorando, ela usa esse carro porque tem duas sobrinhas que não andam e dependem do veículo. Fica a revolta, a gente espera que ache, hoje em dia tem muito cerco eletrônico", desabafou.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, até a publicação desta matéria, o veículo não constava como recuperado. Ninguém foi detido.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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