Bandidos em carro alugado trocam tiros com policiais em Cariacica

Troca de tiros entre PM e bandidos em Cariacica Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Policiais Militares trocaram tiros com bandidos em Flexal I, em Cariacica , na madrugada de domingo (14).

Segundo informações da PM, os militares avistaram um carro suspeito durante patrulhamento, um Ford Ka branco com vidros escuros. Ao fazerem a abordagem, foram recebidos com disparos e revidaram.

O veículo, que era alugado, foi abandonado na rua Santa Rosa, na Glória, em Vila Velha. O carro foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).