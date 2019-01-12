Bandidos disparam contra policiais durante patrulhamento em Cariacica

Arma de fabricação caseira apreendida com bandido neste sábado (12), em Cariacica Crédito: Divulgação

Cariacica, durante patrulhamento no bairro. No primeiro tiroteio, um dos criminosos foi preso. Já na segunda ocorrência, um dos bandidos ficou ferido e preso, de acordo com a polícia. Bandidos dispararam contra policiais militares entre a noite de sexta-feira (11) e a madrugada deste sábado (11), em Flexal II,, durante patrulhamento no bairro. No primeiro tiroteio, um dos criminosos foi preso. Já na segunda ocorrência, um dos bandidos ficou ferido e preso, de acordo com a polícia.

Segundo policiais que atenderam a ocorrência, após receberam a informação de que moradores teriam ouvido disparos de arma de fogo na região, duas viaturas se encaminharam para próximo do Campo do Apolo, onde os PMs puderam avistar indivíduos em posse de arma de fogo.

Chegando lá, um dos bandidos, identificado como Alessandro da Silva Bernardo, de 26 anos, efetuou quatro disparos, mas, de acordo com a polícia, dois "mascaram". Os PMs revidaram e o homem levou 1 tiro no tórax, 2 no rosto e outro no cotovelo.

Pouco depois do tiroteio com Alessandro, os policiais encontraram cerca de cinco criminosos armados na região do Campo do Apolo, a uma distância de 200 metros do confronto com o suspeito. Três deles dispararam contra os policiais e houve um novo tiroteio.

Os cinco bandidos conseguiram fugir, mas Alessandro foi encontrado durante patrulhamento depois e levado pelo Samu ao Hospital São Lucas, onde segue internado com escolta da Polícia Militar. Com ele foi apreendido um revólver, de calibre 12, de fabricação caseira.

Os policiais que atenderam a ocorrência explicaram para a reportagem do Gazeta Online que ouviram de moradores a informação de que criminosos estavam fazendo “blitz” para ver quem entra de carro no bairro, inclusive em avenidas principais, como a Nossa Senhora da Penha. A situação acontece, de acordo com eles, por causa de uma disputa de tráfico de drogas entre Flexal II e Santa Rosa.

OUTRO CONFRONTO MAIS CEDO

E não foram apenas dois confrontos em um dia só em Flexal II. Horas antes, no fim da tarde, outros policiais em patrulhamento se depararam com indivíduos a bordo de um veículo Simbol. Houve uma troca de tiros e após a perseguição Uanderson de Carmo Machado, de 31 anos, foi detido.

Com o suspeito foi apreendido o veículo, que tinha restrição de furto e roubo e uma pistola de calibre 380, com 10 munições. Um aparelho celular também foi levado pelos policiais.

À Polícia Civil, Uanderson contou que estava com outros três criminosos e que eles fugiram e deixaram a arma com ele. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

“PM FAZ A SUA PARTE”

Após a troca de tiros, o policiamento foi reforçado na região de Flexal II e algumas pessoas estão sendo abordadas, principalmente próximo ao Campo do Apolo. Até agora não há informação de novas prisões.

A Polícia Militar afirmou, em nota que “tem feito sua parte por meio de policiamento ostensivo e tem trabalhado fortemente no combate a todo tipo de crime”, mas ressaltou que “a eficácia na segurança pública exige a participação sinérgica de diversos outros atores envolvidos na questão.”

A PM também explicou que só pode efetuar detenções em flagrante delito e é fundamental a participação da comunidade por meio do Ciodes (190). “Denúncias sobre indivíduos que possam estar agindo na região também podem ser feita através do Disque-Denúncia (181), e, ainda, através do site www.disquedenuncia181.es.gov.br ”, finalizou.