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Vitória

Bandidos de bicicleta fazem arrastão na região da Praça dos Namorados

As vítimas estavam caminhando na manhã desta quinta-feira quando foram abordadas por um grupo de quatro bandidos. Dois deles estavam armados. PM faz buscas no local

Publicado em 

30 mai 2019 às 09:42

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 09:42

Vítimas estavam caminhando na região da Praça dos Namorados Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória
Pelo menos quatro pessoas foram assaltadas durante um arrastão no início da manhã desta quinta-feira na região da Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória.
As vítimas estavam caminhando quando foram abordadas por um grupo de quatro bandidos, todos de bicicleta. Dois dos criminosos estavam armados.
> Assaltante cai em valão após roubar farmácia em Cariacica 
Um das vítimas, um empresário paulista, 39 anos, que está há pouco tempo no Estado, contou para a reportagem da TV Gazeta que foi rendido pelo bando por volta das 6h15 e teve todos os pertences roubados.
O empresário contou que há dois dias ajudou uma senhora vítima dos mesmos criminosos e agora, dois dias depois, também foi vítima do mesmo grupo. A Polícia Militar esteve no local, conversou com algumas vítimas, e agora faz buscas pela região na tentativa de encontrar os acusados.
Bandidos de bicicleta fazem arrastão na região da Praça dos Namorados
 

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