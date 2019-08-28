Bandidos com carro roubado são detidos após perseguição na Serra





Serra, na noite desta terça-feira (27). Três criminosos foram presos após serem flagrados por policiais com um carro roubado, serem perseguidos e provocarem um acidente em Residencial Laranjeiras, na, na noite desta terça-feira (27).

Policiais militares trafegavam pela Rodovia ES 010, em Manguinhos, quando flagrou o trio em um Toyota Corolla, de cor branca. trafegavam pela Rodovia ES 010, em Manguinhos, quando flagrou o trio em um Toyota Corolla, de cor branca.

Homens são presos com carro roubado na Serra Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

Demonstraram nervosismo

Segundo os militares, o trio demonstrou nervosismo ao se deparar com a viatura. Os PMs identificaram que o Corolla possuía restrição de furto e roubo e então determinaram que parassem o veículo.

Os criminosos não obedeceram a ordem e atiraram contra os policiais. No bairro Residencial Laranjeiras, o motorista perdeu o controle do veículo, subiu o meio-fio e colidiu contra uma placa de sinalização. De acordo com os militares, um dos passageiros desceu do Corolla e atirou contra eles.

Homens são presos com carro roubado na Serra Crédito: Ari Melo/TV Gazeta

Nova tentativa de fuga





O trio tentou fugir a pé, mas foi perseguido e levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que um deles foi autuado em flagrante por receptação e resistência e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).