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Norte do ES

Bandidos atiram contra carro de família em Rio Bananal

Condutor se recusou a parar na estrada e teve carro alvejado por três tiros

Publicado em 

25 fev 2019 às 22:55

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 22:55

Uma família inteira passou por um susto na noite do último sábado (23), em uma estrada da zona rural do distrito de São Jorge do Tiradentes, em Rio Bananal, no Nordeste do Estado. Voltando para a casa, por volta das 22h40, o veículo em que estavam passou a ser seguido por outro carro e acabou alvejado por três disparos de arma de fogo.
Dois dos disparos atingiram a parte inferior do para-choque traseiro e o outro atravessou o para-brisa, chegando a atingir o encosto do banco do carona. Os tiros seriam uma represália à negativa do condutor de 51 anos de parar o carro. Com ele ainda estava a esposa de 39 anos, a mãe de 84 anos e duas crianças: uma de 12 e outra de 6 anos.
De acordo com a Polícia Militar, foram realizadas buscas em quatro regiões adjacentes (Córrego da Penha e Sereno, Baixo Moacir, Fazenda Comper e São Jorge do Tiradentes), mas como as vítimas não souberam informar qualquer característica do veículo usado no crime, nenhum suspeito foi identificado ou detido.
 

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