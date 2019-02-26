Bandidos atiram contra carro de família em Rio Bananal

Uma família inteira passou por um susto na noite do último sábado (23), em uma estrada da zona rural do distrito de São Jorge do Tiradentes, em, no Nordeste do Estado. Voltando para a casa, por volta das 22h40, o veículo em que estavam passou a ser seguido por outro carro e acabou alvejado por três disparos de arma de fogo.

Dois dos disparos atingiram a parte inferior do para-choque traseiro e o outro atravessou o para-brisa, chegando a atingir o encosto do banco do carona. Os tiros seriam uma represália à negativa do condutor de 51 anos de parar o carro. Com ele ainda estava a esposa de 39 anos, a mãe de 84 anos e duas crianças: uma de 12 e outra de 6 anos.