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Enseada do Suá

Bandidos assaltam passageiros em ônibus de Vitória

O caso será registrado na 1ª Delegacia Regional, em Vitória

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 05:14

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

30 ago 2019 às 05:14
DJP de Vitória Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Seis passageiros foram assaltados dentro do ônibus que faz a linha 214 (Bento Ferreira - Goiabeiras) na manhã desta sexta-feira (30), em Vitória. Testemunhas relataram que dois bandidos embarcaram em um ponto de ônibus na Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá.
> Bandidos ameaçam crianças de morte em assalto a ônibus em Vitória
A dupla pulou a roleta e anunciou o assalto. Os criminosos roubaram seis celulares, ordenaram que o motorista parasse o veículo e fugiram. O motorista seguiu com o coletivo para a 1ª Delegacia Regional, na Capital, para registrar denunciar o crime.
Com informações de Daniela Carla
 

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