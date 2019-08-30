Bandidos assaltam passageiros em ônibus de Vitória

Seis passageiros foram assaltados dentro do ônibus que faz a linha 214 (Bento Ferreira - Goiabeiras) na manhã desta sexta-feira (30), em Vitória. Testemunhas relataram que dois bandidos embarcaram em um ponto de ônibus na Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá.
A dupla pulou a roleta e anunciou o assalto. Os criminosos roubaram seis celulares, ordenaram que o motorista parasse o veículo e fugiram. O motorista seguiu com o coletivo para a 1ª Delegacia Regional, na Capital, para registrar denunciar o crime.
Com informações de Daniela Carla