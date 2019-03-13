Bandidos assaltam clientes dentro de banco em Cachoeiro de Itapemirim

Pela segunda vez em menos de uma semana, clientes que estavam dentro do local que ficam caixas eletrônicos em um banco foram assaltados em Cachoeiro de Itapemirim. A agência fica na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade, no Sul do Estado. Os bandidos fugiram e não foram presos.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o assalto aconteceu por volta das 19h. Dois clientes estavam no local e contaram que estavam sacando dinheiro quando foram abordados por um bandido armado que levou R$ 1,5 mil de um e R$ 500 do outro. O bandido fugiu em um táxi.
O taxista foi localizado e contou que estava saindo de um banheiro quando o suspeito solicitou uma corrida até o bairro Nossa Senhora Aparecida, mas que ele não tinha conhecimento sobre o roubo, por isso aceitou a corrida deixando o assaltante próximo a um bar, na subida do bairro. Viaturas fizeram buscas na região, mas não localizaram os suspeitos.
Na noite da última sexta-feira (08), bandidos armados assaltaram três clientes no mesmo local. Eles pegaram dinheiro, aparelhos celulares e fugiram.
A Polícia Civil investiga o caso, denúncias podem ser feitas pelo Disque denúncia 181. Não é necessário se identificar.