Insegurança

Bandidos assaltam clientes dentro de banco em Cachoeiro de Itapemirim

Nenhum suspeito foi detido até o momento

Publicado em 13 de Março de 2019 às 14:56

Agência da Caixa esta localizada próximo a Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro Crédito: Gabriele Manganeli
Pela segunda vez em menos de uma semana, clientes que estavam dentro do local que ficam caixas eletrônicos em um banco foram assaltados em Cachoeiro de Itapemirim. A agência fica na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade, no Sul do Estado. Os bandidos fugiram e não foram presos.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o assalto aconteceu por volta das 19h. Dois clientes estavam no local e contaram que estavam sacando dinheiro quando foram abordados por um bandido armado que levou R$ 1,5 mil de um e R$ 500 do outro. O bandido fugiu em um táxi.
O taxista foi localizado e contou que estava saindo de um banheiro quando o suspeito solicitou uma corrida até o bairro Nossa Senhora Aparecida, mas que ele não tinha conhecimento sobre o roubo, por isso aceitou a corrida deixando o assaltante próximo a um bar, na subida do bairro. Viaturas fizeram buscas na região, mas não localizaram os suspeitos.
Na noite da última sexta-feira (08), bandidos armados assaltaram três clientes no mesmo local. Eles pegaram dinheiro, aparelhos celulares e fugiram.
A Polícia Civil investiga o caso, denúncias podem ser feitas pelo Disque denúncia 181. Não é necessário se identificar.

