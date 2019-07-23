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Feu Rosa

Bandidos assaltam agência dos Correios na Serra

Até o momento não há data prevista para o retorno das atividades na unidade
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

23 jul 2019 às 18:21

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 18:21

Agência dos Correios de Feu Rosa é assaltada nesta segunda-feira (22) Crédito: Carlos Palito/ Arquivo TV Gazeta
A agência dos Correios do bairro Feu Rosa, no município da Serra, foi assaltada nesta segunda-feira (22) e ficará fechada para a realização de perícia técnica, sendo que até o momento não há data prevista para o retorno das atividades na unidade, devendo ser reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios.
> Em ação rápida, dupla arranca bolsa e celular de mulher na Praia do Canto
Para investigação do crime, a Polícia Federal (PF) já foi acionada e, em razão da política de segurança da empresa, e também com a finalidade de não comprometer o andamento da apuração policial, não foram fornecidas informações adicionais sobre o crime. Acionada pela Reportagem, a PF ainda não se manifestou.
Bandidos assaltam agência dos Correios na Serra
Os clientes da agência, de acordo com a empresa, poderão se dirigir às unidades mais próximas, como as de Carapina, Laranjeiras, Jardim Limoeiro e de Parque Residencial Laranjeiras.
Endereços:
Agência dos Correios de Carapina
Av. Presidente Castelo Branco, 1458 – Rosário de Fátima
Agência Laranjeiras
Av. Central, 1319, Parque Residencial Laranjeiras
Agência de Correios Franqueada – Limoeiro
Av. São José, 380, loja 3 – Jardim Limoeiro
Agência de Correios Franqueada – Parque Laranjeiras
Rua Coelho Neto, s/n, loja 11, Centro Comercial, Parque Residencial Laranjeiras
> Ciclistas optam por bikes compartilhadas para evitar furto e roubo

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