Bandidos arrombam cofre em agência dos Correios de Alegre

A agência dos Correiros de Alegre, na Região do Caparaó, amanheceu nesta segunda-feira (28) arrombada. Segundo a Polícia Militar, o cofre foi aberto com um maçarico e fios elétricos das câmeras de segurança foram cortados para impedir o registro do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
De acordo com a polícia, o crime aconteceu na unidade que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro do município. A suspeita dos funcionários é de que o furto poderia ter ocorrido durante a madrugada e os bandidos tenham entrado pelas portas dos fundos da agência. Os militares fizeram isolamento para aguardar a chegada da Polícia Federal.
Foram cortados vários fios da caixa de distribuição e as câmeras de segurança foram direcionadas para baixo. Do cofre, foi levado uma quantia em dinheiro, que não foi informado pela unidade.
Em nota, os Correios informaram que a Polícia Federal foi acionada e investiga o caso. A unidade está passando pelos procedimentos de perícia e reparos e será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Ainda não há data prevista para a reabertura. Os clientes que precisarem dos serviços podem utilizar as agências mais próximas nos municípios vizinhos, como em Cachoeiro de Itapemirim.