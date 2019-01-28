Bandidos arrombam cofre em agência dos Correios de Alegre

Em nota, osinformaram que a Polícia Federal foi acionada e investiga o caso. A unidade está passando pelos procedimentos de perícia e reparos e será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Ainda não há data prevista para a reabertura. Os clientes que precisarem dos serviços podem utilizar as agências mais próximas nos municípios vizinhos, como em Cachoeiro de Itapemirim.