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Prejuízo de R$ 5 mil

Bandidos armados rendem funcionários e assaltam sorveteria em Guarapari

Agressivos, eles fizeram ameaças de morte, contaram que são os responsáveis por vários roubos na região e fugiram levando cerca de R$ 5 mil. Ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento.
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

05 jul 2019 às 16:16

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 16:16

Dois criminosos armados invadiram uma sorveteria na região de Muquiçaba, em Guarapari, e fizeram reféns o dono do estabelecimento e um funcionário nesta quinta-feira (05). Agressivos, eles fizeram ameaças de morte, contaram que são os responsáveis por vários roubos na região e fugiram levando cerca de R$ 5 mil. Toda a ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento.
De acordo com Marcelan Moro, de 30 anos, filho do proprietário, era por volta das 15 horas quando os bandidos entraram na área de distribuição da estabelecimento, que fica nos fundos da sorveteria. No local, estava o dono do comércio, de 59 anos, e um funcionário.
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As imagens de videomonitoramento mostram quando os dois criminosos entram no local, cada um com um capacete na cabeça. Um deles saca uma arma e anuncia o assalto. Eles puxam as vítimas pelas camisas e as empurram para a direção do caixa.
"Eles ainda falaram que já estavam roubando há bastante tempo em Guarapari e fizeram terror psicológico dizendo que, se precisasse, eles matavam mesmo, que vieram pra isso. Foram agressivos, pareciam nervosos, empurraram, engatilharam a arma... Tudo durou cerca de dois minutos", lembra.
As vítimas foram revistadas e um dos criminosos, ao não ver o dinheiro no caixa, recolheu um notebook e  celulares. Depois que ele percebeu que o comparsa pegou cerca de R$ 5 mil, devolveu os aparelhos e os dois fugiram com o dinheiro.
"Meu pai conseguiu ver a placa da moto dos bandidos e acionou a polícia. Os policiais foram rápidos e logo depois encontraram a moto usada na residência de um deles, na região de Guarapari mesmo. Os assaltantes não foram encontrados, mas a mãe de um deles, que estava na casa onde a moto foi localizada, foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Segundo a polícia, os dois já foram identificados", conta.
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Marcelan completou dizendo que casos de assaltos na região são cada vez mais frequentes. Com medo, a família já tinha investido em segurança, instalando alarmes e câmeras. Agora, pretendem redobrar os cuidados.
"Vamos tentar ter mais cuidado, trabalhar de portas fechadas... Fica o medo, né? Mas não podemos parar de trabalhar", lamentou. 

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