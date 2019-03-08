Bandidos armados com faca fazem arrastão em Transcol

Crédito: Sullivan Silva | Arquivo

Dois bandidos armados com uma faca fizeram um arrastão em um Transcol lotado na tarde desta quinta-feira (7) no bairro Barro Branco, na Serra. De acordo com testemunhas, 46 passageiros estavam no ônibus que faz a linha 591 (Serra – Terminal de Campo Grande).

Os criminosos fugiram levando celulares das vítimas. O motorista do Transcol, 38 anos, contou que seguia com destino ao bairro Barro Branco quando um homem acenou para embarcar no veículo às 14h30.

Segundo ele, os bandidos estavam sentados no mesmo ponto, como se fossem passageiros.

“Na entrada do bairro Barro Branco, um senhor de idade deu sinal e eu parei. Assim que abri a porta eles entraram, pularam a roleta e anunciaram o assalto. Na hora, gritavam com todo mundo e xingavam muito. O alvo principal deles eram as mulheres e quem estava com celular na mão”, disse o motorista.

O motorista acredita que pelo menos 10 passageiros tiveram os celulares roubados. Segundo ele, a ação criminosa durou cerca de dois minutos. “Os bandidos apontavam a faca na direção dos passageiros , aparentavam estar muito nervosos. Logo que anunciaram o assalto, já deram sinal para descer. Foram muito rápidos”, relembrou o motorista.

Depois de saquear os passageiros, a dupla fugiu correndo. Segundo o motorista, somente duas vítimas registraram o crime na 3ª Delegacia Regional da Serra. Os demais disseram que iriam denunciar o crime pela internet, por meio do boletim online.

O motorista e o cobrador que trabalham no Transcol que foi abordado disseram que essa foi a primeira vez que eles foram assaltados. Os dois atuam nessa área há mais de oito anos. “Sou motorista há mais de 8 anos e nunca tinha sido assaltado. A sensação é horrível. A gente vira refém e não sabe o que pode acontecer enquanto os bandidos ainda estão no ônibus. Tenho medo porque tem colega que já foi até esfaqueado”, disse.